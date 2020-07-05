Прокуратура Красноярского края проверит смерть врача от коронавируса

5 Июль 2020 2020-07-05T16:28:53+03:00

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Сегодня СМИ Красноярского края сообщили о том, что в нашем регионе от коронавируса впервые умерли медработники, врач и водитель скорой помощи Уярской районной больницы. Подробности здесь

58-летняя Галина Николаевна Лебедева была врачом-гинекологом, проработала в Уярской больнице 34 года. Однако, как сообщила журналистам ее дочь, своевременной медицинской помощи от коллег она не получила. Сначала ей отказали в диагностике, мотивируя тем, что заболевшая «не влезет в КТ», потом ее долго не брали в реанимацию.

Как именно была оказана медицинская помощь, проверит прокуратура.

По поручению прокурора Красноярского края организована проверка по сообщению средств массовой информации. В ходе проверки будут установлены причины и условия случившегося, дана оценка действиям ответственных лиц.

Результаты проверки контролируются прокуратурой Красноярского края.

ИСТОЧНИК KP.RU