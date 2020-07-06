Утром Красноярск заволокло густым туманом: какая погода ждет на предстоящую неделю

Утром сегодня, 6 июля, Красноярск заволокло густым туманом. Он поднялся над Енисеем, над парками и окраинами города с густой растительностью. Все это – результат воскресных осадков. Как и обещали специалисты Гидрометцентра, выходные прошли с дождями, грозой и молниями. Туман – как последствие столкновения теплых и холодных воздушных масс. И хотя туманы обычно бывают в августе, а сейчас только начало июля, но так ведь 2020-й год вообще начался с аномалий: в феврале прошел ливень, а деревья покрылись листвой уже в середине февраля.

Туман - это результат столкновения холодной и теплой воздушных массФото: Мария ЛЕНЦ

По данным синоптиков новая неделя также будет дождливой. Понедельник и среда, 6 и 8 июля, осадки в Красноярске будут в малом количестве. Вторник, четверг и пятницу, 7, 9 и 10 июля, количество осадков усилится. И в выходные нас ждем переменная погода – солнце с дождем. Температура воздуха днем будет составлять от 22 до 24 градусов, вполне комфортно. Ночью – 16-17 градусов.

Обычно туманы бывают в августе, но этот год у нас в целом аномальныйФото: Мария ЛЕНЦ

После дождей и тумана в городе свежоФото: Мария ЛЕНЦ

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