2020-07-04T10:14:18+03:00
Происшествия

Разверзлись хляби небесные: после сильнейшего ливня Зеленогорск на два метра затопило водой

Горожане жалуются на ливневки, показываем фото и видео
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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После сильнейшего ливня Зеленогорск на два метра затопило водой. Фото: Подслушано ЗеленогорскПосле сильнейшего ливня Зеленогорск на два метра затопило водой. Фото: Подслушано Зеленогорск
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Вот уж поистине разверзлись хляби минувшей ночью над Зеленогорском. Половина Красноярского края в последние дни так ждала хорошего ливня после невыносимого зноя (столбик термометра в тени доходил до +40, не говоря уже о солнечной стороне). С такой надеждой смотрели на прогнозы синоптиков. А «повезло» только Зеленогорску, причем очень крупно «повезло». Все тучи словно согнало в одно место, где они и выплеснули на землю более двух метров осадков.

Потоп в Зеленогорске 3.07.2020, видео Подслушано Зеленогорск.

В социальных сетях жители города делятся фотографиями. Причем многие, как всегда, по-сибирски оптимистичны:

- Вы не поехали к морю? Море приехало к нам

- Одеваем купальники, берём лодку и поехали до работы

- Добавьте фэри, помойте город

- Аквапарк

- В каждом дворе свои озёра.

Потоп в Зеленогорске 3.07.2020, видео Твин Зеленогорск.

Однако проблем осадки наделали немало. Много утонуло машин, которые теперь владельцам придется ремонтировать. Повреждено дорожное покрытие. Озера по колено стоят и на следующий день. Горожане пеняют властям, что не позаботились о ливневках:

- Вместо того чтобы делать набережные и прочее нужно сделать ливневые канализации сильные ливни каждый год об этом говорят.

- Давно пора, навести там порядок, сделать хороший слив! Как дождь, так все плавают! Из года в год такая ситуация, а воз и ныне там.

Пляж просто смыло. Фото: Подслушано Зеленогорск

Пляж просто смыло. Фото: Подслушано Зеленогорск

Кто-то тут же в комментариях делает рекламу водонепромокаемым чехлам для телефонов, а кто-то и вовсе: «приносите ваши утопленные гаджеты, реанимируем и телефоны, и планшеты».

А нам остается добавить, что специалисты Гидрометцентра и МЧС предупреждают о новых осадках. 5 июля в центральных и южных районах Красноярского края ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град, местами крупный град, шквалистые усиления ветра 15-20 метров в секунду, местами до 25метров в секунду. В Туруханском районе и в Эвенкийском МР ожидаются местами грозы, сохранится высокая пожарная опасность IV класса.

3-6 июля из-за ожидаемых осадков по территории центральных и южных районов Красноярского края, республик Хакасия и Тыва, возможны резкие подъёмы уровня воды на реках, выход воды на пойму, затопление пониженных участков местности.

Озеро, как есть озеро. Фото: ТВИН Зеленогорск

Озеро, как есть озеро. Фото: ТВИН Зеленогорск

Утро после ливня. Фото: ТВИН Зеленогорск

Утро после ливня. Фото: ТВИН Зеленогорск

Загадочна красота. Фото: ТВИН Зеленогорск

Загадочна красота. Фото: ТВИН Зеленогорск

Утонувшая машина. Фото: ТВИН Зеленогорск

Утонувшая машина. Фото: ТВИН Зеленогорск

ИСТОЧНИК KP.RU

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