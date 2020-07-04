Отпуск в Красноярском крае-2020: отдыхаем в природном парке «Ергаки»

Ергаки – природный парк краевого значения, особо охраняемая территория с апреля 2005 года. Находится на юге Красноярского края, в Западном Саяне, охватывает разные высотные горные пояса. Протяженность с севера на юг – 75 км, ширина – около 120 км.

А еще Ергаки – место активного отдыха с живописной природой. Туда приезжают каждый год десятки тысяч туристов со всей страны. Как правило, дружескими компаниями, семьями. Часто приезжают и влюбленные в горы одиночки. Больше всего посетителей бывает летом, но и в зимнее время здесь работают несколько баз, где предоставляют большой спектр услуг, любимые из которых – лыжные и конные прогулки. Завсегдатаи этих мест говорят: не были в Альпах – не стоит и начинать, поезжайте в Ергаки и любуйтесь природой.

Чистый горный воздух и уникальная природаФото: Мария ЛЕНЦ

Достопримечательности

В парке разработана система маркированных троп, по которым можно попасть ко всем основным достопримечательностям. Это:

- причудливые горные пики, которые имеют свои названия: наивысшая вершина парка – пик Звездный, пики и скалы Зуб дракона, Птица, Парабола, Молодежный, Зеркальный, Висячий камень.

- карстовые озера ледникового происхождения: Буйбинские озера (Радужное, Каровое, Светлое), Мраморное (Тушканчик), Золотарное, озеро Горных Духов.

- флора: здесь растет много растений, занесенных в Красную книгу.

Здесь много карстовых озер ледникового происхожденияФото: Мария ЛЕНЦ

Как добраться

Через Ергаки проходит федеральная автомобильная дорога Р257 «Енисей». Расстояние от до Визит-центра: из Абакана – 205 километров, от Кызыла – 190 километра, от Красноярска – 600 километров.

Автомобиль можно оставить на платной парковке под присмотром. Тут же останавливаются междугородние автобусы из трех названых городов.

Одна из достопримечательностей - Висячий каменьФото: Мария ЛЕНЦ

Где остановиться

С каждый годом туризм в природном парке все больше развивается. Посетителей становится больше – и турбаз тоже. Самый бюджетный вариант – палаточные городки, если у вас есть с собой этот универсальный «чудо-коттедж». Однако действует запрет на разжигание костров. Так что запаситесь газовой горелкой.

Базы отдыха.

- «Ергаки». Проживание в больших корпусах (количество мест в номере от 2 до 8) – цена за сутки от 1600 до 3700 в будни, от 2200 до 5000 – рублей в выходные дни. Проживание в отдельно стоящих домиках (от 4 до 8 мест) – цена от 2400 до 3700 рублей в будни, от 3400 до 5000 рублей в выходные. Проживание в коттеджах – от 7000 до 16000 рублей в сутки.

- «Спящий Саян». Проживание в домах, стоимость в сутки за номер от 1600 до 3200 рублей, в праздничные дни – от 2000 до 4000 рублей.

Полную информацию о базах и палаточных лагерях можно найти на официальном сайте природного парка Ергаки.

Лучшие виды и нахоженные тропыФото: Мария ЛЕНЦ

ВАЖНО ЗНАТЬ

Согласно действующему законодательству, туристские группы должны информировать службы МЧС России за 10 дней до начала путешествия. При подаче онлайн-заявки на регистрацию необходимо указать состав и количество участников, руководителей, контактные телефоны, подробную информацию о маршруте и так далее. Ответственный сотрудник ведомства в субъекте РФ обязан обработать заявку в течение одного рабочего дня, после чего передать сведения в спасательное подразделение, в зоне ответственности которого планируется маршрут.

Онлайн-заявку на регистрацию туристских групп можно сделать здесь.

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