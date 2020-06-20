Без виз и перелетов: где отдохнуть в Красноярском крае и Хакасии, если нет возможности поехать к морю

Нынешним летом многим пришлось изменить свои планы на отпуск. Сложности с вылетами за границу, падение доходов, нестабильность ситуации. Но как, хоть раз в году, не окунуться в прохладную воду? Не забыть обо всем под жарким солнцем? Не поесть летних спелых фруктов и шашлыков на свежем воздухе? Нам с вами в этом смысле повезло - в Красноярском крае и пограничной Хакасии есть прекрасные места, где живет настоящее лето. Рассказываем про пять самых больших и красивых «морей» региона, где есть чистый песок, волны, шезлонги и летний бриз.

Красноярское море

География: верхняя точка водохранилища находится в районе города Абакана, при впадении реки Абакан в Енисей. Нижняя - плотина Красноярской ГЭС у Дивногорска. Общая длина водохранилища 388 километров. Ширина достигает 15 километров. Площадь поверхности: 2 000 квадратных километров.Наибольшая глубина: 105 метров.

Вода: пресная.

Берег: песчаный, каменистый, лесной – в зависимости от местности.

Как добраться. Левый берег: от Дивногорска до федеральной трассы Р-257 и далее до Абакана. Фактические можно свернуть в сторону любого населенного пункта на берегу моря. Правый берег: в силу того, что проезд по краевой трассе «Саяны» из Красноярска временно недоступен, на правый берег можно попасть через Абакан и затем в сторону Краснотуранска. Либо по федеральной трассе Р-257 до Новоселова и на пароме на правый берег.

Достопримечательности Красноярского моряФото: Мария ЛЕНЦ

Базы отдыха. Разбить палаточный лагерь можно практически в любом месте. Базы отдыха находятся вблизи города Дивногорска (заливы Шумихи, Листвянка, Бирюса). Также популярны окрестности поселка Приморск Балахтинского района, побережье в Краснотуранском, Минусинском, Новоселовском районах. Почти у каждой лицензированной базы отдыха есть интернет-сайты, где можно узнать всю оперативную информацию по наличию мест и цене проживания. Цены даются за сутки – либо за место, либо за целый номер / домик / коттедж.

«Маяк» (залив Шумиха) - от 1200 на человека до 5600 за домик, не включая питания.

«Берендей» (залив Шумиха) - от 600 на человека до 12000 за домик.

«Приморье» (Балахтинский район) – от 700 рублей до 1500 рублей на человека.

«Шумиха» (залив Шумиха) – от 1500 рублей на человека.

«Лукоморье» (Новоселовский район) – от 1500 на человека до 5000 за дом.

На Красноярском море можно не только купаться, но и кататься с экскурсиямиФото: Мария ЛЕНЦ

Шира, Хакасия

География. Самое популярное озеро республики, находится в Ширинском районе: 340 километров от Красноярска, 160 километров от Абакана, 15 километров от поселка Шира. Длина озера 9,5 километра, наибольшая ширина – 5,3 километра.

Площадь поверхности: 35 квадратных километров.

Наибольшая глубина: 24 метра.

Состав воды: слабосоленая, минерализованная, считается лечебной.

Берег: песчаный, с удобными пляжами. В западной части встречаются небольшие березовые колки.

Как добраться.На автобусе «Красноярск-Шира», на поезде Красноярск-Абакан (через Ачинск до станции Шира). На автомобиле – по трассе Р-257 до поворота на село Толстый Мыс, затем около 80 километров до развилки Шира – Жемчужный и свернуть направо, на Жемчужный. Озеро будет в поле зрения.

Базы отдыха. Дикий пляж – без ограничения. Палатки можно взять напрокат на базах отдыха (цена 300 – 500 рублей в сутки) под залог.

«Три звезды» - от 900 рублей на человека до 17 000 рублей за коттедж.

«Пять озер» - от 1000 до 6500 за домик / коттедж.

«Сад камней» - от 3400 до 9000 рублей за коттедж.

«Три дельфина» - от 650 до 900 рублей с человека.

Озеро ШираФото: Мария ЛЕНЦ

Беле, Хакасия

География: самое крупное минеральное озеро Хакасии, находится в 130 километрах от Абакана, в 315 километрах от Красноярска, в 8 километрах от поселка Шира. Состоит из двух плесов, соединенных перешейком. На противоположном от автодороги берегу находится Хакасский заповедник.

Площадь поверхности: большего плеса 52 квадратных километра, малого – 25 квадратных километров.

Наибольшая глубина: 45 метров.

Состав воды: среднеминерализованная, считается лечебной.

Берег: песчаный, удобные пляжи.

Как добраться. На автобусе «Красноярск-Шира», на поезде Красноярск-Абакан (через Ачинск) до станции Шира, затем на местном автобусе). На автомобиле – по трассе Р-257 до поворота на село Толстый Мыс, затем еще около 60 километров, озеро будет справа по ходу в поле зрения.

Базы отдыха. «Дикий» пляж для туристов с палатками – свободно.

«Дикий плес» - от 1000 рублей на человека.

«Беле-Холл» - от 3000 до 20000 за номер / домик.

«Золотая звезда» - от 5600 до 13200 за номер / домик.

«Престиж» - от 2500 до 4000 рублей за номер.

Озеро Беле, база отдыха "Беле-холл" Фото: "Беле-холл"

Большое (Парное)

География: находится в Шарыповском районе, 45 километров от Шарыпова, 340 километров от Красноярска, в предгорьях Кузнецкого Алатау. Длина – 15 километров.

Площадь поверхности: 34 квадратных километра.

Наибольшая глубина: 29 метров.

Состав воды: пресная.

Берег: песчаный, местами песчано-илистый.

Как добраться. На автобусе «Красноярск –Шарыпово» и далее на местном автобусе до поселка Парная. Либо на автомобиле до Шарыпова, затем через поселки Косые Ложки и Усть-Парная (это чуть более 20 км) до деревни Парная.

Базы отдыха расположены на северо-западном берегу озера. «Дикий» пляж для туристов с палатками – свободно.

«Лукоморье» - от 600 рублей на человека до 13000 за отдельный дом.

«Светлана» - от 1200 до 12000 за номер /коттедж.

«Энергия» - от 650 за место до 12000 за коттедж.

«Солнечный берег» - от 6000 до 8000 рублей за домик.

«Этнодеревня Берендеево» - от 700 до 1000 рублей за место.

Озеро Парное, база отдыха "Солнечный берег". Фото: "Солнечный берег"

Учум

География: находится в Ужурском районе, 30 километров от города Ужур, 380 километров от Красноярска, среди отрогов Кузнецкого Алатау. Размеры: 4 километра в длину и 2 километра в ширину.

Площадь поверхности: более 4 000 квадратных километров.

Наибольшая глубина: 6,5 метра.

Состав воды: горько-соленая, минерализованная, считается лечебной.

Берег: песчано-щебнистый.

Как добраться. На автобусе «Красноярск – Ужур», далее на местном автобусе. Или на автомобиле проезжаете Ужур до села Златоруновск, затем чуть более километра на юг – и будет поворот направо. Прямая дорога выведет вас на место.

Баз отдыха здесь нет. Это место для тех, кто любит отдых в палатках. Стоянку можно разбить по всему периметру, въезд – 500рублей с машины.

Курорт «Озеро Учум» - от 2750 до 4500 рублей на человека.

*Практически везде есть базы отдыха, условия и цены выложены на сайтах. Они очень разнятся, мы, промониторив, нашли и места для палатки от 300 рублей в сутки, и домики от 900 рублей до 6 000 с человека.