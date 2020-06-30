Викторина2020.рф в Красноярске: как забрать приз

1 июля – в заключительный день голосования принять участие в розыгрыше Викторина2020.рф, предложенной Красноярской Ассоциацией юристов, может любой житель края старше 18 лет. Еще можно проголосовать и поучаствовать финале викторины на знание конституции. Это будет самый масштабный розыгрыш, в котором разыграют 4 квартиры, 4 машины и 20 смартфонов. Правильность ответов организаторы не проверяют, все заполненные бланки участвуют в розыгрыше, поэтому выиграть может каждый.

Для того чтобы получить выигрыш, победитель викторины в течение 10 календарных дней со дня проведения розыгрыша должен связаться с Оргкомитетом по телефону 8-800-300-60-33 или посредством формы обратной связи на сайте Викторина2020.рф. И в течение 20 календарных дней нужно представить организаторам все необходимые документы: отрывной талон, паспорт гражданина Российской Федерации, ИНН и СНИЛС.

Для участия в розыгрыше нужно прийти на голосование по поправкам в Конституцию, разыскать волонтеров рядом с избирательными участками и ответить на 5 вопросов из специального бланка. Вопросы викторины касаются содержания Конституции. 10 квартир, 10 машин, 50 смартфонов - подарки, которые разыгрывают среди знатоков главного закона страны. Первые победители викторины на знание Конституции уже известны. Квартиры выиграли нянечка из Минусинска, ветеран труда из Красноярска и 81-летняя жительница Канска, жители Эвенкийского и Новоселовского районов.

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Викторина от Ассоциации юристов пройдет с 25 июня по 1 июля. Бланки с вопросами можно будет получить около избирательных участков по голосованию за поправки в Конституцию страны. (Подробности)