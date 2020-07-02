Викторина2020.рф в Красноярске: сколько квартир, машин и смартфонов разыграют 3 июля

3 июля 2020 года Викторина2020.рф подойдет к финалу - рассказываем, сколько квартир, машин и смартфонов достанется победителям.

Итак, в основном розыгрыше 3 июля призами будут 4 квартиры, 4 автомобиля и 20 смартфонов. Имена счастливчиков, которые станут их обладателями, назовут в 8 утра в прямом эфире «Утра на Енисее».

Викторина2020.рф прошла в Красноярске и крае с 25 июня по 1 июля (включительно). Принять в ней участие мог любой гражданин России, достигший 18 лет, если проживает (пребывает) на территории региона. Получить бланк, заполнить и сдать его можно было около участков для голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Вчера, 1 июля, был последний день голосования. А подведение главных итогов наметили на 3 июля. Проверить свою удачу, узнать, оказался ли ваш бланк выигрышным, можно тут.

Напомним, первой победительницей оказалась няня из минусинского детсада «Тополек» Юлия Пушина. Раньше она с мужем и 7-летней дочкой жила в съемной квартире, а теперь получила ключи от собственной. Да какой – с панорамными окнами и видом на Енисей!

«Комсомолка» опубликовала вопросы и ответы Викторины2020.рф, их можно посмотреть здесь.

КОНКРЕТНО

ЕСЛИ ВАШ НОМЕР ВЫИГРАЛ?

Победитель должен связаться с организаторами по номеру 8-800-300-60-33 форме обратной связи на сайте Викторина2020.рф в течение десяти календарных дней. И в течение 20 дней предоставить отрывной талон бланка, свой паспорт, ИНН и СНИЛС.

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30 июня и 1 июля принять участие в розыгрыше Викторина2020.рф может любой житель края старше 18 лет. Также организаторы напоминают, что не все счастливчики и забрали подарки. Проверить, не вы ли являетесь обладателем приза очень просто: нужно ввести номер купона, который вы получили, на сайте Викторина2020.рф (подробнее).

Викторина2020.рф в Красноярске: 1 и 3 июля пройдут основные розыгрыши

Напомним, Викторина2020.рф проходит в Красноярском крае во все дни голосования, и принять в ней участие может любой гражданин России, проживающий (пребывающий) на территории Красноярского края, достигший возраста 18 лет. Получить бланк, заполнить его и сдать можно вблизи участков для голосования (подробнее).

Розыгрыш Викторина2020.рф в Красноярском крае: правильные ответы на вопросы

Какие вопросы есть в бланке Викторина2020.рф и как правильно на их ответить?

По словам организаторов, главная цель викторины - мотивировать красноярцев к изучению главного документа страны. Но и подарки тоже привлекают! За неделю голосования будут разыграны 10 квартир, 10 машин и 50 смартфонов (подробнее).