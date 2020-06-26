2020-06-26T07:07:36+03:00
Общество

Первую квартиру в викторине по Конституции выиграла няня из Минусинска

Поздравляем!
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Первую квартиру в викторине по Конституции выиграла няня из Минусинска.Первую квартиру в викторине по Конституции выиграла няня из Минусинска.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Сегодня, 26 июня, в прямом эфире программы «Утро на Енисее» определили 7 счастливых номеров - 7 первых победителей викторины на знание Конституции. К счастью, главный победитель дня нашелся быстро. Это Юлия Пушина - жительница Минусинска за одну секунду стала хозяйкой новой квартиры в Красноярске с шикарным видом на Енисей.

Из тысяч бланков Светлана Зылевич, председатель регионального отделения Ассоциации юристов России, достала именно ее. Светлана говорит: загадала, чтобы квартира досталась человеку, которому она действительно нужна.

Известно, что победительница работает няней вдетском саду «Тополек». Своей квартиры у Юлии нет. Точнее, не было еще вчера.

Поздравляем победительницу! И рекомендуем всем скорее проверить номера своих купонов: вдруг именно вы выиграли сегодня машину или один из 5 смартфонов. Проверить номер можно на сайте викторина2020.рф.

Следующий розыгрыш викторины на знание Конституции, организованной региональным отделением Ассоциации юристов России, пройдет уже завтра 27 июня также в эфире «Утра на Енисее».

ИСТОЧНИК KP.RU

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