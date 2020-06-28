28 Июнь 2020 2020-06-28T10:55:29+03:00

В Красноярске и крае ищут победителей викторины по Конституции. Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Красноярске и крае разыскивают победителей викторины на знание Конституции. Счастливчиков, которым повезло в воскресном розыгрыше 28 июня, призывают откликнуться.

Итак, проверяем свои номера:

Номер 0404255 - Ленинский район Красноярска – получает квартиру.

Номер 0875607 – Железнодорожный район Красноярска – автомобиль Лада.

Срочно проверяем свои номера.Фото: Мария ЛЕНЦ

Смартфоны достанутся номерам:

2577381 - Иланский район 0182283 - Советский район Красноярска 2305567 - Большемуртинский район 0800392 и 0700990 - Октябрьский район Красноярска

Поздравляем! Проверить свои номера можно на сайте викторина2020.рф

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Первый победитель викторины – Юлия Пушина, няня в детском саду «Тополек» Минусинска. Она выиграла квартиру в Красноярске в же розыгрыше 26 июня. И уже получила ключи.

Признается, с мужем и дочкой семи лет живут в съемной квартире. Буквально на днях говорили о том, чтобы взять ипотеку. И тут такое! Новенькая, с панорамным балконом и видом на Енисей. Говорят, пока переезжать не планируют. Жилье в будущем хотят подарить дочке.

ВАЖНО

Поучаствовать в викторине на знание Конституции может любой житель края старше 18 лет. Для этого нужно прийти на голосование по поправкам с 25 июня по 1 июля включительно и ответить на пять вопросов из специального бланка. Удачи!

ИСТОЧНИК KP.RU