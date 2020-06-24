Как красноярцы празднуют Победу 24 июня 2020 года: показываем лучшие фото

24 июня 2020 года по всей России проводят акцию #Парадпобедителей, приуроченную к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Показываем, как встречают праздник в Красноярске.

Напомним, из-за ограничительных мер торжественное шествие в честь юбилея Великой Победы у нас решено не организовывать. Зато проходит много других ярких мероприятий. Вот одно из них – флешмоб «Голубь мира». Каждому предлагают создать фигурку голубя, сфотографировать ее и разместить снимки в соцсетях. А в Культурном центре на Высотной (бывший ГорДК) утром 24 июня отправили в полет 75 белых голубей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/786758" frameborder="0"></iframe> 24.06.2020 в Красноярске.Мария ЛЕНЦ

В небо выпустили 75 белых голубей.Фото: Мария ЛЕНЦ

Дети в восторге.Фото: Мария ЛЕНЦ

На место голубей привезли вот так.Фото: Мария ЛЕНЦ

- 75 – по числу Победных лет, - говорят участники. – Когда смотришь, как они взмывают в небо, охватывает и радость, и грусть – до кома в горле. Будто птицы – это души тех, кто не вернулся с войны.

А вот что происходит на левобережной набережной.Фото: Мария ЛЕНЦ

Зрители держат дистанцию.Фото: Мария ЛЕНЦ

Мальчишки не отрывают глаз от происходящего.Фото: Мария ЛЕНЦ

А еще сегодня в городе выступали духовые оркестры – на обеих набережных и на площади Мира. Музыканты играли мелодии военных лет.

Смотрите, как чеканят шаг!Фото: Мария ЛЕНЦ

Какая выправка!Фото: Мария ЛЕНЦ

- Эмоции самые пронзительные, - признаются зрители. – На какой-то момент даже было ощущение, что переносишься в ту эпоху – 40-е, мальчики и девочки кружатся в вальсе. А война – вот она, уже тут…

А это театральная площадь.Фото: Мария ЛЕНЦ

Оркестр играет мелодии военных лет.Фото: Мария ЛЕНЦ

Вот это зрелище!Фото: Мария ЛЕНЦ

- Кроме того, чтобы поднять настроение, во дворах, где проживают ветераны войны, выступают агитбригады. В 11 утра по городу проехала колонна раритетной техники – от Мемориала Победы – через весь город, - рассказывает официальный представитель региональной дирекции Года памяти и славы Виталий Богомазюк. – Также на шести площадках по городу проходят выступления парадных расчетов с оружием. Это традиция 9 мая, мы решили ее продолжить: воспитанники военно-учебного центра СФО с карабинами продемонстрировали свое мастерство – зрелищные приемы.

Выступление парадных расчетов.Фото: Мария ЛЕНЦ

Каждое движение отточено.Фото: Мария ЛЕНЦ

Ну а финалом праздника станет световое шоу «Лучи Победы». Небо над Красноярском озарится светом сразу 100 прожекторов. Старт – в 22.45. Задействовано пять локаций: возле часовни Параскевы Пятницы, на Площади Революции, ЖД вокзала и обеих набережных.

Духовые оркестры выступали сразу в нескольких точках города.Фото: Мария ЛЕНЦ

А здесь концерт уже завершился.Фото: Мария ЛЕНЦ

- В 1945-м году, помимо артиллерийского салюта, была организована подсветка неба Москвы прожекторами, - продолжает Виталий Богомазюк. – Общая картина формировалась из артиллерийский залпов и неба, расцвеченного лучами Победы. Мы попробуем повторить нечто подобное. Но – подчеркиваю – наблюдать за зрелищем лучше из дома. Присутствие на месте ничего не даст. Лучше подойти к окну и увидеть это небо Победы.

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