Красноярск отпразднует Победу: на 11 открытых площадках артисты исполнят песни Великой Отечественной войны

Вся Россия проводит акцию #Парадпобедителей, приуроченную к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Большие города и маленькие деревни не останутся в стороне и отметят это событие. И пусть собраться вместе, чтобы пройти торжественным шествием и чествовать участников войны в этом году все еще нельзя из-за ограничительных мер, но ведь для песни нет преград.

Красноярск также присоединится к этой акции. 24 июня на 11 открытых площадках артисты исполнят песни времен Великой Отечественной войны и о войне. Прочтут стихи и прозу тех лет и современных авторов о войне. Горечь и радость этих строк станут достойным выражением памяти и благодарности потомков прадедам.

Зрители и слушатели смогут присоединиться к акции, разместив фото и видео выступлений в соцсетях с хэштегами #парадпобедителей #радостьпобеды #год2020 #годпамятииславы #парадпобедителей24.

Площадки:

- Балкон КГБУ «Дом офицеров» (Перенсона, 20)

Творческое объединение «БИС», вокальная студия «Источник жизни», Колледж искусств

14.00-18.00

- Парк «на Каменке» (Академика Павлова, 21)

Творческое объединение «БИС»

14.00-14.30

- Левобережная набережная (Дубровинского, 45 А/4)

ВИА «Фиеста»

14.30-15.00

- Площадь Революции

Вокальная студия «Источник жизни»

15.00 -15.30

- Парк им. 1 мая (Парковая, 19)

Творческое объединение «БИС»

- 15.00-15.30

- Сквер Энтузиастов (Красноярский рабочий 120 Б)

Вокальная студия «Источник жизни»

15.30-16.00

- Правобережная набережная, (Гладкова 6/2)

Творческое объединение «БИС»

16.00-16.30

- Центральный парк (Карла Маркса 151)

Вокальный ансамбль «Русь»

16.00-16.30

- Площадь Мира (у памятника командору Н.П. Резанову)

Фольклорный ансамбль «ЖиваястАрина»

16.30-17.00

- Левобережная набережная (Дубровинского 100/1)

Творческое объединение «БИС»

17.00-17.30

- Сквер Победителей (Конституции СССР,1)

Вокальная студия «Источник жизни»

17.30-18.00.

Свою праздничную программу представит и Красноярский духовой оркестр. В полдень на площади Мира, перед Большим концертным залом филармонии (проспект Мира, 2Б), музыканты исполнят известные и любимые мелодии военных лет. На Левобережной набережной будет играть Военный оркестр войсковой части № 7486, а в сквере Западный (перекресток улиц Вавилова и Западной) – оркестр ГУ МВД России по Красноярскому краю.