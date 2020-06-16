2020-06-16T12:38:37+03:00
Общество

Празднование Дня Победы 22 и 24 июня 2020 года в Красноярске: программа мероприятий

Публикуем полную программу мероприятий на 24 июня 2020 года в Красноярске
Ася ЖУКОВА
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Празднование Дня Победы 22 и 24 июня 2020 года в Красноярске: программа мероприятий.Празднование Дня Победы 22 и 24 июня 2020 года в Красноярске: программа мероприятий.Фото: Мария ЛЕНЦ
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22 и 24 июня в Красноярске и крае пройдут мероприятия, посвященные 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Программу представили на сайте администрации региона.

22 июня

Как рассказал официальный представитель региональной дирекции Года памяти и славы Виталий Богомазюк, все начнется 22 июня. В День памяти и скорби будут возложены цветы к Вечному огню на Мемориале Победы.

- В 16.15 сотрудники крупнейших предприятий края приостановят работу, все почтят память погибших и пропавших без вести минутой молчания.

- В 19 часов на уличном экране Большого концертного зала будет показ художественного фильма «Судьба человека».

24 июня

- В Красноярске, как и по всей стране, прозвучит #победныймарш. На левобережной набережной Енисея выступит военный оркестр, на правобережной (на перекрестке Вавилова и Западной) - оркестр ГУ МВД, а на площади Мира – духовой. Они сыграют мелодии, популярные в 40-е годы.

- В трех точках Красноярска поэтапно пройдут парадные расчеты. С демонстрацией строевых приемов с карабинами в движении и на месте.

- Локации Всероссийского проекта «#Парадпобедителей» - молодые музыканты и исполнители – будут читать стихи и прозу, петь песни о войне в самых проходных местах города.

- В районах Красноярска состоятся акции «Радость Победы», «Я рисую мелом», «История Победы», флешмоб «Голубь мира»…

Всем участникам акций и мероприятий рекомендовано соблюдать социальную дистанцию – не меньше полутора метров.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

С 15 по 22 июня также продолжится всероссийская акция «Свеча памяти». Специально для нее создано интернет-пространство деньпамяти.рф. Здесь любой сможет зажечь свою свечу памяти, разместить информацию о ней на своей странице в соцсетях, пригасить друзей. Общая цель проекта – 27 миллионов зажженных свечей, чтобы вспомнить каждого не вернувшегося с войны.

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Торжественное шествие в честь Дня Победы в Красноярске 24 июня 2020 года отменено

Торжественное шествие в честь 75-летия Победы в Красноярске отменено. Об этом рассказал официальный представитель региональной дирекции Года памяти и славы Виталий Богомазюк.

Напомним, из-за пандемии коронавируса многие мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, были перенесены по всей стране. В том числе – и в Красноярске. Когда ситуация с распространением COVID-19 в ряде регионов стабилизировалась, стало известно: в Москве и других городах 24 июня все же пройдет победный парад (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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