Торжественное шествие в честь Дня Победы в Красноярске 24 июня 2020 года отменено

Торжественное шествие в честь 75-летия Победы в Красноярске отменено. Об этом рассказал официальный представитель региональной дирекции Года памяти и славы Виталий Богомазюк.

Напомним, из-за пандемии коронавируса многие мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, были перенесены по всей стране. В том числе – и в Красноярске. Когда ситуация с распространением COVID-19 в ряде регионов стабилизировалась, стало известно: в Москве и других городах 24 июня все же пройдет победный парад.

Будет ли среди них Красноярск, состоится ли у нас торжественное шествие, широко обсуждали в соцсетях. И сегодня стало известно: оно отменено.

- Традиционное торжественное шествие в Красноярске не планируется, – пояснили в пресс-службе администрации региона. – Поскольку Красноярск не вошел в перечень городов, рекомендованных Минобороны России для проведения военных парадов.

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