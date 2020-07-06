2020-07-06T14:06:46+03:00
Здоровье

Едва не отчисленный за поведение студент медколледжа стал талантливым доктором и сейчас спасает пациентов, зараженных COVID-19

Игорь Попов, врач анестезиолог-реаниматолог в лечебном стационаре Красноярского краевого центра охраны материнства и детства №2, г. Ачинск, участник номинации «Старт в профессии»
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Игорь Попов – участник номинации «Старт в профессии»! фото: КГБУЗ «ККЦОМД №2»14Игорь Попов – участник номинации «Старт в профессии»! фото: КГБУЗ «ККЦОМД №2»14
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Игорь Попов работает врачом анестезиологом-реаниматологом в лечебном стационаре Красноярского краевого центра охраны материнства и детства №2 в Ачинске (КГБУЗ «ККЦОМД №2») всего три года. Будучи студентом медицинского училища отрабатывал здесь практику. Никак особо себя не проявлял. Даже наоборот! Его едва не исключили за серьезную провинность - нарушение этики и деонтологии по отношению к коллегам. После этого он все серьезно обдумал, взвесил, мобилизовал силы и принял решение: если быть доктором, то только самым лучшим!

Придя в Красноярский краевой центр охраны материнства и детства №2 уже в качестве врача анестезиолога-реаниматолога, Игорь Попов со временем завоевал уважение коллег и не только. Всем известно, что любовь и расположение детей заслужить вдвойне тяжелее, чем взрослого. Доктор Попов умеет найти подход к каждому маленькому пациенту, ребята ему доверяют. Он даже освоил и начал применять детям блокады периферических нервов под УЗИ — навигацией.

Когда Россию накрыла волна коронавирусной инфекции, потребовались доктора на смену инфекционистам. Игорь Константинович одним из первых вызвался работать в ковид-госпитале. Руководитель подразделения и по совместительству замглавного врача Галина Буткач поставила условие молодому специалисту: изучить инфекцию и эпидемиологию. И он выучил! За это его еще больше начали уважать коллеги и начальство.

Игорь Попов был зачислен в первую бригаду докторов заступивших на вахту в инфекционный госпиталь. И там ему пришлось снова доказывать свою профпригодность и место в профессии уже одной из пациенток.

- Пациентка, в силу возраста, тяжело переносила коронавирусную инфекцию, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе КГБУЗ «ККЦОМД №2». - Пожилая женщина всерьез думала, что умрет. Увидев молодого Попова решила, что точно умрет, ведь неопытный доктор не сможет ее спасти… Но, врач не отходил от проблемной пациентки ни на минуту. И спас бабушку! После выписки женщина не знала, как и благодарить своего доктора.

Когда закончилась вахта, и у бригады докторов начался период обсервации, Игорь Попов потребовал снова отправить его в «красную зону». Не за деньгами! Людей спасать.

Сам же доктор Попов уверен, что ничего особенного пока не сделал. Ни в жизни, ни в профессии. И уж тем более, для того, чтобы быть заявленным в номинации конкурса «Клиника года — 2020». Об этом он заявил открыто и категорически! Но, у его начальства иное мнение на этот счет.

Игорь Попов – участник номинации «Старт в профессии»! Проголосовать за него можно по этой ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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