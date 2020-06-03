«Клиника года-2020»: Старт в профессии

К сожалению, большинство пациентов думает: если врач молодой, то значит, он неопытный и не сможет помочь должным образом. Но это лишь стереотип. Очень много молодых, компетентных и высококвалифицированных врачей. И они постоянно развивают и совершенствуют свои знания. Посещают различные курсы, осваивают новые и самые современные методики лечения. Очень многие молодые врачи могут похвастать плотной записью в свои приемные часы. К некоторым можно записаться лишь за несколько месяцев вперед. В номинации «Старт в профессии» участвуют как раз такие врачи. Поддержите их своими голосами!

Голосование продлится до 15 ноября включительно.