2020-06-03T06:59:46+03:00
Здоровье

«Клиника года-2020»: Старт в профессии

Талантливые молодые врачи, к которым выстраиваются очереди из пациентов
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Фото: Мария ЛЕНЦФото: Мария ЛЕНЦ
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К сожалению, большинство пациентов думает: если врач молодой, то значит, он неопытный и не сможет помочь должным образом. Но это лишь стереотип. Очень много молодых, компетентных и высококвалифицированных врачей. И они постоянно развивают и совершенствуют свои знания. Посещают различные курсы, осваивают новые и самые современные методики лечения. Очень многие молодые врачи могут похвастать плотной записью в свои приемные часы. К некоторым можно записаться лишь за несколько месяцев вперед. В номинации «Старт в профессии» участвуют как раз такие врачи. Поддержите их своими голосами!

Голосование продлится до 15 ноября включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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