«Могут арестовать до 15 суток»: за что в красноярском гипермаркете на покупателя без маски надели наручники

Вкратце напомним предысторию: в гипермаркете «Лента» на кассу подошел покупатель. Молодой парень, у которого бала надета маска, но, как говорится, не «натянутая до ушей». А в Красноярском крае – строжайший масочный режим. Указ губернатора. Кассир оказалась принципиальной – наденьте маску и на нос, - решительно отодвинула покупки. Завязалась перепалка. Из чувства, скорее всего, идейного противоречия, надевать маску как положено, покупатель ни за что не хотел. Маска есть? есть. Что вам еще от меня надо? Идейные противоречия взыграли и в сотрудниках гипермаркета. Не хочешь по-хорошему – придется по плохому, - и вызвали наряд «Росгвардии». «Вы чооо делаете?!» - короткий диалог с представителями власти закончился тем, что парня заковали в наручники, и увезли из магазина прямиком в отдел полиции. А видео с яркой мизансценой, как водится, попало в интернет и взорвало соцсети. «За что задержали?!» - большинство в комментариях заступилось за парня.

Видео: сетевой ресурс СТРЕЛКА

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="270" height="480" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/785224" frameborder="0"></iframe> Покупателя без маски задержали в магазине Лента в Красноярске.

В Росгвардии и в «Ленте» «Комсомольской правде» - Красноярск официально прокомментировали – все было правомерно.

И, оказывается, да.

Николай Алмаев, известный красноярский юрист:

- Я многих (учитывая комментарии в социальных сетях), наверное, разочарую, но формально представители «Росгвардии» правы. Люди путают понятия.

Видео: сетевой ресурс СТРЕЛКА

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="270" height="480" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/785224" frameborder="0"></iframe> Покупателя без маски задержали в магазине Лента в Красноярске.

Да, покупатель вел себя достаточно спокойно.

Да, ни на кого не бросался.

Даже, в общем-то, не хамил.

Не представлял угрозы.

Его задержали не за нарушение общественного порядка.

Он не выполнил требования полиции - надеть маску, подчеркну, законное требование. Ведь в Красноярском крае действует соответствующий режим и есть соответствующий указ. Теоретически, любого из нас могут вот так задержать в магазине при подобных обстоятельствах. Даже если вы будете вести себя при этом исключительно пристойно. Наручники, возможно, были перебором, но по видео очевидно, что ни надевать маску, ни уходить из магазина покупатель добровольно не собирался, пришлось применить силу. Увы, ему грозит наказание по статье 19.3 административного кодекса «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, военнослужащего либо сотрудника войск национальной гвардии Российской Федерации, это штраф, правда, небольшой, до 1000 рублей, либо до 15 суток ареста (эти вопросы уже решает административная комиссия или суд).

Но почему я говорю «формально»? Конечно, во всем надо учитывать обстановку, в том числе и социальную напряженность. Я, конечно, по масштабам не стал бы сравнивать эту историю с тем, что происходить в Соединенных штатах, но как ни крути, пример у нас перед глазами. Тем более, всегда находятся люди и объединения, которые подобные истории здорово умеют использовать, манипулировать, раскачивать общественное мнение. Да и чисто по-человечески, если можно где-то обойтись без применения силы, палку, как говорится лучше не перегибать.

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