«Вы чо-о-о делаете?»: на задержанного в красноярском супермаркете покупателя без маски завели дело

18 Июнь 2020 2020-06-18T11:38:55+03:00

Теперь ему грозит штраф – до 30 тысяч рублей [фото, видео]

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Покупатель, которого за отказ надеть защитную маску в красноярском гипермаркете «Лента», заковали в наручники, попал под статью. Теперь молодому человеку может грозить штраф до 30 тысяч рублей, рассказали «Комсомольской правде – Красноярск» в пресс-службе Росгвардии.

Все случилось на прошлой неделе, видео опубликовал сетевой ресурс «Стрелка». На нем видно: покупателя без маски скрутили бойцы управления.

Сначала у посетителя (который сам же и ведет съемку) потребовали, чтобы он надел защитную маску. Дальше диалог развивался так:

- Я в маске! – парировал молодой человек.

- Органы дыхания закройте.

- Покажите мне, где это написано? Вы же на что-то ссылаетесь?

- Вот зачем ведете видеосъемку?

- Для собственной безопасности.

- За это есть ответственность, если запись пойдет в интернет.

- Да ну-у-у? Вы серьезно?

На следующих кадрах его уже уводят в наручниках под негодующие возгласы: «Вы чо-о-о делаете?».

… Этой случай широко обсуждали в соцсетях. Много было комментариев в поддержку парня. Между тем в пресс-службе Росгвардии прокомментировали: «Мужчина вел себя неадекватно, поэтому его доставили в отдел полиции, где составили протокол об административном правонарушении». Напомним, с 28 мая все покупатели при посещении магазинов обязаны надевать защитные маски, такой указ подписал глава региона Александр Усс.

Так что это нарушение, как ни смотри. Что же вменяют молодому человеку? Это статья 20.6.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Она введена Федеральным законом от 1 апреля нынешнего года.

Приводим выдержку: «… невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей».

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- Вы чо делаете?! Вы чо делаете?!

История из серии «вот так сходил за хлебушком». В Красноярске ввели некоторые послабления в связи с пандемией, режима самоизоляции уже как такового нет, зато действует жесткий масочный.

В магазинах без масок не обслуживают, причем, надо сказать, категорически. Оно и понятно - предпринимателям за нарушение Указа губернатора о масочном режиме грозят аховые штрафы (от 100 000 - 200 000, при повторных нарушениях - закрытие), проверки приходят одна за другой, не только в супермаркетах, а даже и в продуктовых ларьках. Соответственно, продавцам и кассирам начальство тоже поставило условие: обслужите покупателя, который без маски, – накажем вашей собственной зарплатой (подробнее).

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Вкратце напомним предысторию: в гипермаркете «Лента» на кассу подошел покупатель. Молодой парень, у которого бала надета маска, но, как говорится, не «натянутая до ушей». А в Красноярском крае – строжайший масочный режим. Указ губернатора. Кассир оказалась принципиальной – наденьте маску и на нос, - решительно отодвинула покупки. Завязалась перепалка. Из чувства, скорее всего, идейного противоречия, надевать маску как положено, покупатель ни за что не хотел. Маска есть? есть. Что вам еще от меня надо? Идейные противоречия взыграли и в сотрудниках гипермаркета. Не хочешь по-хорошему – придется по плохому, - и вызвали наряд «Росгвардии». «Вы чо-о-о делаете?!» - короткий диалог с представителями власти закончился тем, что парня заковали в наручники, и увезли из магазина прямиком в отдел полиции. А видео с яркой мизансценой, как водится, попало в интернет и взорвало соцсети. «За что задержали?!» - большинство в комментариях заступилось за парня (подробнее).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="270" height="480" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/785224" frameborder="0"></iframe> Покупателя без маски задержали в магазине Лента в Красноярске.

ИСТОЧНИК KP.RU