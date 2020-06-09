2020-06-09T15:02:45+03:00
Происшествия

В Красноярске нашли похищенные у инкассаторов 2,3 миллиона рублей

После ограбления банка 30 мая 2020 года преступники спрятали их в разных районах города
Мария ИВАНОВА
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2,3 миллиона все трое разделили между собой «по-братски», поровну2,3 миллиона все трое разделили между собой «по-братски», поровну
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Каждый день – словно новая серия триллера. Напомним, 30 мая со стрельбой, тяжелыми ранениями инкассаторов, был ограблен банк: преступники поджидали инкассаторскую машину и припаркованных неподалеку «Жигулях». 8 июня все троих задержали, а 9-го, на следующий день, в МВД РФ официально сообщили: все похищенные деньги найдены! Преступники не успели потратить из них ни рубля. Впрочем и сами деньги они делили и прятали так же по-дилетантски, как и совершили сам налет:

Похищенные у инкассаторов деньги. Видео: ГУ МВД России.

Фото: ГУ МВД России

Фото: ГУ МВД России

- Сотрудниками Главного управления МВД России по Красноярскому краю совместно с коллегами из Межмуниципального управления МВД России «Красноярское» во время обысков в разных частях города обнаружены и изъяты более 2 миллионов рублей, похищенных во время дерзкого нападения на инкассаторов 30 мая, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Из этого ружья нападавшие расстреляли инкассаторов. Фото: ГУ МВД России

Из этого ружья нападавшие расстреляли инкассаторов. Фото: ГУ МВД России

Оказалось, что 2,3 миллиона все трое разделили между собой «по-братски», поровну. Предполагаемый организатор запаковал свою долю и долю одного из подельников в размере почти 1,5 миллиона рублей в сверток. В историю втянули четвертого (сам он того не знал): сверток привезли знакомому, попросили похранить на время, сказав – «там важные документы». Так было или иначе, следствию еще предстоит выяснить, странно, конечно, что человек принял на хранение «документы», ничего не заподозрив и ничего не спросив.

Фото: ГУ МВД России

Фото: ГУ МВД России

Так или иначе, остаток денег спустили в подвал... недостроенного здания в Академгородке: очевидно, это укромное место присмотрели заранее. Выпотрошенные инкассаторские кассеты (именно поэтому сумка была такой тяжелой, при том, что денег в ней было так мало), спрятали в третьем месте. В одном из гаражей (кому он принадлежит, пока не ясно).

8 июня 2020 года в одно время в разных районах города были задержаны подозреваемые. Фото: ГУ МВД России

8 июня 2020 года в одно время в разных районах города были задержаны подозреваемые. Фото: ГУ МВД России

Напомним, во вторник избирают меру пресечения для всех троих: где они будут находиться на время следствия.

Похищенные деньги. Фото: ГУ МВД России

Похищенные деньги. Фото: ГУ МВД России

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Крепко сбитые, рисковые, готовые стрелять на поражение. За доли секунд изрешетили дробью двух человек – ради добычи в 2 320 000 рублей. И при этом раньше не имели проблем с законом, по крайней мере, не судимы. 8 июня в Красноярскевзяли подозреваемых в нападении на инкассаторов. Это мужчины 1961, 1971 и 1980 года рождения (подробнее)

Момент нападения на инкассаторов в Красноярске попал на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU

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