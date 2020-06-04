Мама погибшего в Красноярске 6-летнего мальчика: «Живым моего сына последним видел сосед-подросток»

- Я до конца не верю. Такой маленький, даже жизни не видел, сколько годиков прожил всего, - мать 6-летнего Эртине вне себя от горя.

Утром 3 июня ее сына нашли погибшим при странных обстоятельствах. В последний раз видели играющим на детской площадке у дома - в переулке Тихий в районе семи вечера. А тело обнаружили в протоке Енисея у острова Татышев, неподалеку от Октябрьского моста.

При этом ребенок был полностью одет. Так далеко он никогда не уходил один, говорят домашние. Что случилось, как малыш попал на остров, сейчас выясняют следователи. Они уже изъяли и отсматривают записи с камер видеонаблюдения, чтобы восстановить маршрут мальчика.

Тело ребенка обнаружили на острове ТатышевФото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, Эртине пропал во вторник, 2 июня, у дома, где жил вместе с мамой, бабушкой и 8-летним братом. Вышел погулять с друзьями, а обратно не вернулся. Когда родные поняли, что ребенка рядом нет, забили тревогу, позвонили в полицию.

Эртине ушел со своего двора 2 июня 2020 годаФото: Мария ЛЕНЦ

Мальчика разыскивали всю ночь. «Мы вместе с полицейскими и коллегами из отряда «Поиск пропавших детей» обошли окрестности вокруг места пропажи, проверили пустыри и заброшенные здания, чердаки и подвалы, осмотрели подъезды», - рассказали «Комсомольской правде – Красноярск» волонтеры поисково-спасательной организации «Лиза Алерт».

Полиция выясняет причину смерти мальчикаФото: Мария ЛЕНЦ

Пока не раздался звонок: нашли. Как выяснилось, один из рыбаков увидел в воде что-то непонятное. Признается: сначала думал, кукла, а это ребенок. Погибший. Вот предварительная версия следствия и полиции: признаков насильственной смерти нет. Возможная причина гибели ребенка - утопление. Расследуется уголовное дело по статье «Убийство малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии».

Накануне нам удалось связаться с мамой Эртине.

- Я уже дома, ездила на опознание, - Айлана не может сдержать слезы. – Мы еще брату не сказали. Так плакал вчера, когда его искали. Они были не разлей вода, везде вдвоем. Но не вчера. Старший сын, ему 8 лет, остался дома, Эртине пошел один. С ним был другой мальчик. Коля*, сложный ребенок лет 12-14 из неблагополучной семьи. У него друзей-сверстников нет, только с младшими играет. Говорят, у него есть отчим, издевается над ним. Этот мальчик часто бил моих сыновей. Я просила: «Не обижай их!». Потом они мирились.

… Нашли его на озере, там пляж есть. Очень удивительно. Эртине сам – один – не прошел бы через мост. Значит, с ним был тот мальчик.

А он не говорит это, вообще ничего. Говорит, мы на площадке играли, я пошел домой, а Эртине остался. Следователи тоже, я так поняла, считают, что мальчик чего-то недоговаривает.

Думаю, на остров они все-таки пошли вместе. И он был последним, кто видел сына живым. Другое дело – зачем они туда пошли. У меня ответа нет. Может, поругались, парень ребенка там оставил, а сам ушел домой… А, может, толкнул его.

КОНКРЕТНО

КАК ПОМОЧЬ СЕМЬЕ?

- Хоронить Эртине будут в Туве, городе Чадан, - говорит мама. - Родственники все там, говорят, на родине лучше. Сейчас из садика, школы, с моей работы нам помогают, уже перечисляют деньги.

Если вы хотите помочь семье, можно сделать перевод по номеру телефона, телефон привязан к карте +7923 556 22 99 (Сбербанк) Кара-Сал Айлана Билдиновна К.

(*имя изменено).

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И сегодня же утром рыбак на острове Татышев нашел тело маленького мальчика. Рассказывает жительница Красноярска Юлия Погудо:

- Сегодня утром муж пошел на рыбалку в район пляжа на острове Татышев. А потом позвонил и сказал, что обнаружил ребенка. Говорит, принял его за куклу, потянулся посмотреть, а там малыш лежит вниз лицом. Я уже знала, что в Красноярске пропал ребенок, отправила ему ориентировку с фотографией и он подтвердил, да, это этот мальчик, и одежда совпадает (подробности).

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