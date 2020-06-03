2020-06-03T08:05:54+03:00
Происшествия

Пропавший в Красноярске 6-летний мальчик найден мертвым

Тело ребенка нашли на острове Татышев
Поделиться:
Пропавший мальчик. Фото: Лиза АлертПропавший мальчик. Фото: Лиза Алерт
Изменить размер текста:

Сегодня с утра был объявлен поиск пропавшего вечером 2 июня 6-летнего мальчика. Он пропал со двора своего дома в Ленинском района.

И сегодня же утром рыбак на острове Татышев нашел тело маленького мальчика. Рассказывает жительница Красноярска Юлия Погудо:

- Сегодня утром муж пошел на рыбалку в район пляжа на острове Татышев. А потом позвонил и сказал, что обнаружил ребенка. Говорит, принял его за куклу, потянулся посмотреть, а там малыш лежит вниз лицом. Я уже знала, что в Красноярске пропал ребенок, отправила ему ориентировку с фотографией и он подтвердил, да, это этот мальчик, и одежда совпадает.

На месте работает полиция Фото: Мария ЛЕНЦ

На месте работает полицияФото: Мария ЛЕНЦ

Он вызвал полицию, на месте уже работают специалисты. Однако ни подтвердить, ни опровергнуть информацию они пока не готовы.

Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Красноярскому краю Владимир Юрченко, тело обнаружено, но сказать, он или нет, пока невозможно, надо все проверить. На месте работает следственно-оперативная группа.

Предположительно, ребенок утонул - но это только самая первая неофициальная информация. Еще предстоят экспертизы - только после этого станет известна причина смерти.

Личность погибшего ребенка будет объявлена после опознания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Нужна реконструкция рук: как лечат в Красноярске раненых инкассаторов
Два отделения хирургии красноярского онкодиспансера закрыли на карантин из-за коронавируса
В Красноярске объявлен сбор на поиски пропавшего 6-летнего мальчика
Новый мост через Енисей появится в 2023 году
Аналитики Райффайзенбанка выяснили сколько жилья попадает под льготную ипотеку
Казино в квартире: жители Красноярского края зарабатывали на пенсионерах
В Красноярске двое заключенных скинулись на взятку начальнику отряда
Нужны медики, строители, водители: в Красноярске работодатели набирают сотрудников
В Красноярском крае наказали 40 нарушителей пожарного режима в лесу, 3 поймали с поличным
Как получить субсидии предпринимателям в Красноярском крае, рассказал руководитель налоговой службы
В Назарово бабушка прибрала забытые в банкомате 80 тысяч рублей
Как соблюдаются профилактические меры в Красноярске?
В Красноярске нашли женщину-водителя, сбившую подростка на тротуаре
Коронавирус проник в мэрию Красноярска: заразился сотрудник департамента городского хозяйства
В Красноярске 4-летняя девочка на глазах родителей попала под машину
Привилегии онлайн: Райффайзенбанк расширяет сервис для премиальных клиентов
Исследование: 86% потенциальных покупателей квартир задумываются о льготной ипотеке
В Красноярске дерзкая парочка украла из бутика очень дорогой парфюм
Парк в микрорайоне Солнечном, о котором на прямой линии просили президента, обустроят за 36 миллионов рублей
В Красноярском крае молодой мужчина попал под поезд
Транспорт, одежда, быстрая еда: как изменились расходы россиян в мае
У депутата Заксобрания Красноярского края обнаружили коронавирус
За лихое катание 18-летний житель Красноярска получил 11 штрафов от ГИБДД
Дело красноярского депутата передали в суд: обман дольщиков на 560 миллионов
Богучанская ГЭС поддержала детский карнавал-2020 в Красноярске
Красноярск выиграл: Кубок мира по хоккею с мячом 2020 года пройдет на стадионе «Енисей»
В Красноярске готовят дополнительные койки для пациентов с коронавирусом