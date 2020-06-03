Пропавший в Красноярске 6-летний мальчик найден мертвым

Сегодня с утра был объявлен поиск пропавшего вечером 2 июня 6-летнего мальчика. Он пропал со двора своего дома в Ленинском района.

И сегодня же утром рыбак на острове Татышев нашел тело маленького мальчика. Рассказывает жительница Красноярска Юлия Погудо:

- Сегодня утром муж пошел на рыбалку в район пляжа на острове Татышев. А потом позвонил и сказал, что обнаружил ребенка. Говорит, принял его за куклу, потянулся посмотреть, а там малыш лежит вниз лицом. Я уже знала, что в Красноярске пропал ребенок, отправила ему ориентировку с фотографией и он подтвердил, да, это этот мальчик, и одежда совпадает.

На месте работает полицияФото: Мария ЛЕНЦ

Он вызвал полицию, на месте уже работают специалисты. Однако ни подтвердить, ни опровергнуть информацию они пока не готовы.

Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Красноярскому краю Владимир Юрченко, тело обнаружено, но сказать, он или нет, пока невозможно, надо все проверить. На месте работает следственно-оперативная группа.

Предположительно, ребенок утонул - но это только самая первая неофициальная информация. Еще предстоят экспертизы - только после этого станет известна причина смерти.

Личность погибшего ребенка будет объявлена после опознания.