2020-06-03T09:51:02+03:00
Происшествия

Путь мальчика проследят по видеокамерам. В Красноярске идет расследование смерти ребенка

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство»
Татьяна РЯБИНИНА
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Последний раз ребенка видели во дворе дома, где он жил.Последний раз ребенка видели во дворе дома, где он жил.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Сегодня с утра в Красноярске был объявлен поиск пропавшего вечером 2 июня 6-летнего мальчика. Он пропал со двора своего дома в Ленинском района. А нашел его рыбак на острове Татышев. Подробности здесь.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

В ходе осмотра следователи-криминалисты и медицинские эксперты не нашли на теле ребенка внешних признаков насильственной смерти. Но окончательную причину смерти малыша установит только судебно-медицинская экспертиза.

Исчезновение и гибель малыша – всегда чрезвычайное происшествие. Люди уже пишут в социальных сетях, что живут в этом районе и боятся за своих детей. Поэтому интерес красноярцев к расследованию не праздный, важно не допустить повторения. В настоящее время опрашиваются свидетели и очевидцы, изымается видео с камер наружного наблюдения, расположенных на предполагаемом маршруте передвижения ребенка, назначены и проводятся различные экспертизы, отрабатываются различные версии произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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