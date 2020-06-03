Очень доверчивый и добрый: о найденном погибшим в Красноярске 6-летнем ребенке рассказали знакомые

Улыбчивый, подвижный, любознательный… Невозможно поверить, что его больше нет. Так говорят близкие об Эртине К. Несколько часов назад 6-летнего мальчика, пропавшего в Ленинском районе Красноярска, нашли погибшим в Енисее – у острова Татышев.

Накануне, 2 июня, в семь вечера Эртине ушел прогуляться с друзьями. Когда начало смеркаться, все разошлись по своим квартирам. Не было только его. Домой мальчик не вернулся, бесследно исчез. Мать тут же позвонила в МВД.

Ребенок ушел гулять со старшим братом.Фото: Мария ЛЕНЦ

Ребенка искали всю ночь. «Мы вместе с полицейскими и коллегами из отряда «Поиск пропавших детей» обошли окрестности вокруг места пропажи, проверили пустыри и заброшенные здания, чердаки и подвалы, осмотрели подъезды», - рассказали «Комсомольской правде – Красноярск» волонтеры поисково-спасательной организации «Лиза Алерт». Они были еще там, неподалеку от дома в переулке Тихий, где жил Эртине, как вдруг пришел сигнал: «Стоп. Проверка информации».

От места, где обнаружили мальчика, недалеко до Октябрьского моста.Фото: Мария ЛЕНЦ

Оказалось, утром 3 июня рыбак заметил в протоке у Октябрьского моста что-то странное. Сначала думал, кукла, вспоминает он. Перевернул тело – ужаснулся, это был ребенок.

По предварительной информации следствия и полиции, следов насильственной смерти нет. Причина смерти – опять же предварительная – утопление. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии». Сейчас опрашивают очевидцев, изымают видео с камер по возможному пути следования ребенка.

На следующее утро тело мальчика нашли на Татышеве.Фото: Мария ЛЕНЦ

Тем временем «Комсомольской правде – Красноярск» удалось связаться с человеком, который знал погибшего мальчика.

Дом, где жил ребенок.Фото: Мария ЛЕНЦ

- Я в шоке, - поделился источник КП. - Нормальная семья… И тут такая беда. Они тувинцы, приехали из другого города несколько лет назад. Ребенок вечером ушел гулять. Он был с братом (тот старше на год - полтора). Старший пришел домой, а этот мальчик нет. Ребенок очень доверчивый, добрый, хороший, ему все было интересно: жучки, червячки. Подвижный, живой, любознательный. Мама растила его и брата одна. Делала все - сутками пахала в одном кафе. И готовит, и моет, и убирает. Дети, в основном, сидели с бабушкой. Мальчик всегда слушался взрослых. Сделает что-то не так, ему скажут, он все, остановится, больше не повторяет. Всегда улыбался, такой доброжелательный. Чистенький, со всеми здоровается. Подбежит всегда: «Здравствуйте!». Слышали бы вы, с какой любовью он говорил о маме и брате. Сейчас семья на опознании. Это страшное горе.

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Пропавший в Красноярске 6-летний Эртине найден мертвым

Сегодня с утра был объявлен поиск пропавшего вечером 2 июня 6-летнего мальчика. Он пропал со двора своего дома в Ленинском района.

И сегодня же утром рыбак на острове Татышев нашел тело маленького мальчика. Рассказывает жительница Красноярска Юлия Погудо:

- Сегодня утром муж пошел на рыбалку в район пляжа на острове Татышев. А потом позвонил и сказал, что обнаружил ребенка. Говорит, принял его за куклу, потянулся посмотреть, а там малыш лежит вниз лицом. Я уже знала, что в Красноярске пропал ребенок, отправила ему ориентировку с фотографией и он подтвердил, да, это этот мальчик, и одежда совпадает (подробности).

Как пропавший в Красноярске 6-летний Эртине пришел к месту своей гибели

Пропажа малыша – всегда ЧП. Он еще не «бегунок», он еще слишком маленький, чтобы самостоятельно пуститься в путь куда глаза глядят. Поэтому сообщение об исчезновении 6-летнего Кара-Сала Эртине сразу стало началом поиска ребенка. И нашли его уже на следующее утро. Подробности здесь.

Остров Татышев. Пляж. Внутреннее озеро. В такую погоду место абсолютно безлюдное. Корреспондеты «КП» сразу задались вопросом, мог ли маленький ребенок в вечернее время, в такую промозглую и не располагающую к прогулкам погоду отправиться так далеко от дома, заблудиться и упасть в воду? (подробности).

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В ходе осмотра следователи-криминалисты и медицинские эксперты не нашли на теле ребенка внешних признаков насильственной смерти. Но окончательную причину смерти малыша установит только судебно-медицинская экспертиза (подробности).