День защиты детей в Красноярске 1 июня 2020 года: программа праздника

Многолетняя традиция празднования Дня защиты детей 1 июня 2020 года в Красноярске не нарушится. Правда, в этом году она скорректирована коронавирусом.

Детский карнавал пройдет в интернете

О том, как будет проходить карнавал в новом непривычном формате, рассказали организаторы на странице «Детский карнавал "Город детства" Вконтакте. Тема года - Шляпный карнавал. Как все это будет происходить?

1. Основная онлайн-платформа события – zoom. Вход планируется на 1 июня в 11.50, чтобы в 12.00 по традиции «выступить по пр.Мира».

2. В это время Евгений Ларкович и Марина Вишневская, которые реально находятся на проспекте Мира, начинают трансляцию и движение по традиционному маршруту. В процессе движения, они встречаются с несколькими персонажами, которые располагаются на пр. Мира там, где обычно стоят подиумы. Эти персонажи предлагают участникам в zoom задания, например, раскрасить лицо особым образом или спеть, надуть щеки, показать язык, нарисовать проспект Мира и пр.

3. Одновременно происходит прямой эфир в инстаграм @karnavalnamira с подключением участников к ведущему, и прямой эфир на youtube.

Участники смогут выкладывать селфи в шляпах 1 июня, желательно в 12.00 с хештэгом #городвшляпе2020, по этому тэгу жюри выберет победителей Шляпного детского карнавала! В жюри - артисты и бутафоры кукольного и музыкального театров.

Зрители смогут выкладывать селфи в соцсетях 1 июня в 12.00 с хештэгом #городвгорошек2020. Конечно, для этого должен быть готов наряд в горошек!

«Да, все уже устали от онлайна, да, как бы мы ни старались, неизбежно что-нибудь зависнет, кого-нибудь выбросит, но уже сейчас около 500 участников, карнавал точно будет!», – написала в социальных сетях организатор карнавала Светлана Тетерина.

Соревнования ко Дню защиты детей!

С 25 мая по 5 июня в Красноярске пройдет общегородской спортивный праздник, посвященный «Дню защиты детей».

Принять участие могут все желающие от 10 до 16 лет. Соревнования проводятся в двух возрастных категориях:

- мальчики и девочки (10-13 лет);

- юноши и девушки (14-16 лет).

Участникам соревнований необходимо пройти 3 этапа:

1. Правильно ответить на вопросы спортивной викторины;

2. Снять видеоролик с выполнением упражнений ОФП;

- сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу за 1 минуту;

- поднимание туловища из положения лежа на спине (10 - 13 лет за 30 секунд, 14 – 16 лет за 1 минуту);

- выпрыгивание из глубокого приседа за (10- 13 лет за 30 секунд, 14 – 16 лет за 1 минуту);

3. Решить кроссворд.

Файлы (викторину и кроссворд) участники соревнований должны отправить на электронный адрес: potilicinasa@mail.ru. Видеоролики с упражнениями ОФП необходимо прислать в группу «вКонтакте» Онлайн соревнования ко Дню защиты детей. Наименование файла должно содержать ФИО участника и возрастную группу, в которой выступает участник.

Победители и призеры в каждой возрастной группе отдельно среди мальчиков и девочек, юношей и девушек награждаются, дипломами, медалями, и подарочными сертификатами стоимостью:

за 1 место – 2000 рублей;

за 2 место – 1500 рублей;

за 3 место – 1000 рублей.

Подробности на сайте Красспорта.