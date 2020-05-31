2020-05-30T21:00:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на сегодня,31 мая 2020 года: скачок по COVID-19 и закрытое на карантин общежитие

Мы собрали последние новости по коронавирусу по данным на утро 31 мая 2020 года в Красноярске и крае
Ася ЖУКОВА
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Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на сегодня,31 мая 2020 года.Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на сегодня,31 мая 2020 года.Фото: Мария ЛЕНЦ
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За весь период пандемии количество заразившихся коронавирусом в Красноярске и крае - по данным оперативного штаба на утро 31 мая 2020 года – перевалило за 4 тысячи, их уже 4121. За прошедшие сутки заболевших COVID-19 стало больше на 136 человек. Таким образом, темп прироста составил 3,4%.

Инфекция охватила 50 городов и районов края. Врачи вылечили 887 пациентов (+ 23 за сутки). Погибли 39 (+4 за сутки). На аппаратах ИВЛ остаются 44 пациента.

Этаж в общежитии СФУ закрыли на карантин

Здесь выявили студента с коронавирусом. Молодой человек уже в больнице, а в здании на улице Вавилова, где он жил, выставили посты контроля у лестниц.

Зайти и выйти теперь нельзя, двери заперты. Хотя здесь продолжают жить другие студенты. В магазин их не выпускают – устроили бесплатную доставку продуктов. Людям разрешают посещать душ и выносить мусор. Каждые два часа на этаже – обработка дезинфицирующими средствами.

Такие меры принимаются по предписанию Роспотребнадзора. Это необходимые требования. Напомним, ранее стало известно, что уже в трех общежитиях СФУ выявили коронавирус.

Подробности здесь.

В крае отмечен резкий скачок по COVID-19

За последние сутки умерли четверо, днем раньше еще шесть. Тяжелых случаев стало заметно больше.

По данным специалистов, погибшие – люди пожилые, им за 60 лет. Все они страдали сопутствующими заболеваниями. Умерли в госпиталях Красноярска. Врачи сделали все возможное, чтобы их спасти, но отстоять больных не удалось.

- Кроме того, тяжелых случаев стало больше. Но иногда врачи, если видят риски, переводят на ИВЛ даже пациентов со «средней» тяжестью течения болезни.

Как сообщают специалисты, от коронавируса в крае чаще умирают мужчины, чем женщины.

Подробности здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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