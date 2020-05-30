2020-05-30T10:29:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Этаж общежития СФУ закрыт на карантин из-за студента с COVID-19

Рассказываем подробности
Ася ЖУКОВА
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Этаж общежития СФУ закрыт на карантин из-за студента с COVID-19. Фото: группа общежития в соцсетях.Этаж общежития СФУ закрыт на карантин из-за студента с COVID-19. Фото: группа общежития в соцсетях.
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В 12-м общежитии Сибирского федерального университета были вынуждены закрыть целый этаж из-за студента с коронавирусом. Молодой человек уже в больнице, а в здании на улице Вавилова, где он жил, выставили посты контроля у лестниц, сообщает Newslab.

Зайти и выйти теперь нельзя, двери заперты. Хотя здесь продолжают жить другие студенты. В магазин их не выпускают – устроили бесплатную доставку продуктов. Людям разрешают посещать душ и выносить мусор. Каждые два часа на этаже – обработка дезинфицирующими средствами.

Такие меры принимаются по предписанию Роспотребнадзора. Это необходимые требования. Напомним, ранее стало известно, что уже в трех общежитиях СФУ выявили коронавирус.

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Уже в трех общежитиях СФУ выявили коронавирус. Как рассказали на сайте университета, в выходные диагноз подтвердили в семье одного из сотрудников. В 24-м общежитии (Судостроительная, 38А). Оно предназначено для работников и их родных, либо для людей,трудившихся в СФУ больше 10 лет и сохранивших право на проживание. В общежитии провели дезинфекцию, усилен контроль (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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