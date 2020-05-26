2020-05-26T15:41:01+03:00
Общество

После аномальной жары на Красноярск обрушилась мощная гроза с ливнем

Завтра непогода продолжит бушевать
Ася ЖУКОВА
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После аномальной жары на Красноярск обрушилась мощная гроза с ливнем.После аномальной жары на Красноярск обрушилась мощная гроза с ливнем.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Вслед за аномальной жарой в Красноярск пришла первая мощная гроза с ливнями. А завтра, 27 мая, непогода продолжит бушевать: в крае ожидается еще и шквалистый ветер, возможен град, предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Итак, в среду в центральных и южных районах синоптики прогнозируют усиление ветра до 15-20 в секунду, местами до 25, ливни, грозы и даже град. Также на текущей неделе не исключены заморозки, ночью местами может быть до минус 2 градусов. Кстати, довольно прохладная и дождливая погода задержится в крае до самого начала лета.

Гроза в Красноярске.Ася ЖУКОВА

КОНКРЕТНО

Если на улице гроза с ливнем, нужно соблюдать меры безопасности:

- по возможности остаться дома. На улице же надо держаться на расстоянии от рекламных щитов, деревьев и металлоконструкций.

- дачникам стоит заранее укрыть посадки от града, проверить надежность крепления теплиц.

- Автовладельцам тоже необходимо быть внимательнее. Ливни могут вызвать размывы на дорогах.

- Возьмите на особый контроль детей, пожилых людей и инвалидов. Возможно, им понадобится ваша помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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