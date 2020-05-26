После аномальной жары на Красноярск обрушилась мощная гроза с ливнем
Вслед за аномальной жарой в Красноярск пришла первая мощная гроза с ливнями. А завтра, 27 мая, непогода продолжит бушевать: в крае ожидается еще и шквалистый ветер, возможен град, предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Итак, в среду в центральных и южных районах синоптики прогнозируют усиление ветра до 15-20 в секунду, местами до 25, ливни, грозы и даже град. Также на текущей неделе не исключены заморозки, ночью местами может быть до минус 2 градусов. Кстати, довольно прохладная и дождливая погода задержится в крае до самого начала лета.
Гроза в Красноярске.Ася ЖУКОВА
КОНКРЕТНО
Если на улице гроза с ливнем, нужно соблюдать меры безопасности:
- по возможности остаться дома. На улице же надо держаться на расстоянии от рекламных щитов, деревьев и металлоконструкций.
- дачникам стоит заранее укрыть посадки от града, проверить надежность крепления теплиц.
- Автовладельцам тоже необходимо быть внимательнее. Ливни могут вызвать размывы на дорогах.
- Возьмите на особый контроль детей, пожилых людей и инвалидов. Возможно, им понадобится ваша помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU