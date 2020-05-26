Красноярск тонет. Мощный ливень затопил улицы, дома и машины

Грозовой ливень, стеной накрывший Красноярск вечером 26 мая, привел к настоящему потопу в подъездах, дворах, на улицах. Одна из них – Партизана Железняка, превратившаяся в настоящую реку.

- Помните историческое фото, когда эта улица из-за того, что разделительные плиты поставили впритык, после ливня стала огромным бассейном? – передает корреспондент «Комсомольской правды – Красноярск» с места событий. – Сейчас затопило участок метров в 300-400 со стороны Советского района в центр. Примерно от «Зенита» глазного центра. Вроде бы небольшой участок дороги, но очень глубокий. Здесь уже утонуло несколько машин. Остальные стараются прижаться к бордюру с левой стороны, потому что справа настолько глубоко, что не проедешь. Там как раз и стоит несколько утонувших машин. Плюс пробка. Ехать в ней очень страшно. Когда двигаешься быстро – проскочил, и все. А, когда медленно, плюс еще срабатывает светофор на «Глазном центре». Ты стоишь в этой воде, она плещется у тебя по бортам, и ты не знаешь, заглохнешь ты или выберешься.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/781385" frameborder="0"></iframe> Улицу Партизана Железняка в Красноярске затопило после ливня 26.05.2020.Дарья ЛАВРИНЕНКО

Между тем дождь все еще идет. Не заканчивается в течение нескольких часов. Предварительно: за один вечер выпала едва ли не месячная норма осадков. И вот последствия:

- Правый берег вообще утонул, машин на аварийках много, захлебнулись, а я на номер потерял, - пишут в соцсетях.

- Я сейчас по Октябрьскому мосту проплыла, потом по Павлова - душевно так.

Потоп в Красноярске 26.05.2020. В Белых росах плавают на лодке. .Видео: Сводка 24.

- Часов в 9 по Калинина ехал от мясокомбината. Воды под самый отбойник. Пару машин потонуло. Где заезд на Геологическую, напротив заправки. А у меня шестерка заниженная, воды по середину двери.

- Грунтовая затоплена.

- Мало техники, у КРАСТЭЦ и «Леруа» вообще не успевают качать.

А это Кольцевая. Фото: ЧП - Красноярск.

- На Кольцевой океан! Эвакуатор только успевает машины с гидроударом вытаскивать.

- На Карамзина, напротив пожарной части, больше, чем по колено лужа, аккуратнее!

- Бетонка плавает…

По крышу в воде. Потоп в Красноярске 26.05.2020 .Видео: ЧП - Красноярск

- Воронова 20,лужа по пояс взрослому, недавно подростки в ней купались, веселились, А сейчас такси утонуло, вычерпывают воду из салона

- Первый въезд в Солнечный - постоянно море из-за блоков.

В некоторых домах не выдержала крыша, вода пошла в квартиры. Так, люди из общежития на Транзитной,42 сообщают: в помещениях лужи по лодыжку, течет все. На Калинина,2В «поплыл» первый подъезд – квартиры с девятого по первый. Говорят, вода стоит даже у входных дверей. В квартирах на верхних этажах – беда. Из розеток – потоки, жильцы боятся включать свет.

За городом похожая картина. «На Пугачево был сильный град, - обсуждают в соцсетях. – Побило посадки. У Элиты, а потом и на Калинина из-за бетонных блоков везде вода, как в бассейне. Три машины заглохли, это ужас.

Утонуло общежитие на Транзитной в Красноярске. Воды по лодыжку.Видео: ЧП - Красноярск

Напомним, по прогнозам синоптиков, непогода продолжит бушевать и завтра, 27 мая. «Комсомольская правда – Красноярск» следит за развитием ситуации.