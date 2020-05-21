2020-05-21T11:58:46+03:00
Происшествия

Обобрала ветеранов перед Днем Победы: громкое дело красноярской экс-чиновницы дошло до суда

Она вместе с подельниками обставила свой дом бытовой техникой для ветеранов [фото, видео]
Ася ЖУКОВА
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Громкое дело красноярской экс-чиновницы дошло до суда. Ольга Гилева на фото - в голубом.Громкое дело красноярской экс-чиновницы дошло до суда. Ольга Гилева на фото - в голубом.Фото: Ася ЖУКОВА
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В громком деле бывшей чиновницы министерства соцполитики края Ольги Гилевой скоро будет поставлена точка, его передали в суд. Эта история, произошедшая два года назад в Красноярске, буквально взорвала СМИ и соцсети.

Напомним, 41-летнюю Гилеву вместе с подельниками (экс-замминистра Натальей Колягиной) и родственниками заподозрили в крупных хищениях. На 2,2 миллиона рублей, выделенные на покупку подарков ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы, дамы обставили свои дома, приобрели дорогую быттехнику. А старикам накупили презентов на мизерную сумму - 100 тысяч рублей. Причем не просто дешевых, а кое-где даже бракованных.

Чиновники обобрали ветеранов..

Следствие подозревало, что заводилой в команде была Наталья Колягина. Фото: сайт минсоцполитики.

Следствие подозревало, что заводилой в команде была Наталья Колягина. Фото: сайт минсоцполитики.

По данным СК и ФСБ, чиновницы заключили 25 контрактов на покупку подарков с аффилированной фирмой, принадлежащей родственнику Гилевой. Контракты были мелкими, каждый на сумму до 100 тысяч рублей, - чтобы избежать процедуры торгов. Однако общая сумма их достигла 2,2 миллионов рублей.

Впрочем, большую часть денег приберегли, «попили» между собой. Следствие подозревало, заводилой в команде была Наталья Колягина (ранее она занимала пост начальника отдела по делам ветеранов, а потом ушла на повышение). Однако первой под суд пошла Ольга Гилева.

Скоро дело рассмотрит Центральный районный суд Красноярска. Фото: Ася ЖУКОВА

Скоро дело рассмотрит Центральный районный суд Красноярска.Фото: Ася ЖУКОВА

- Следствием установлено: в 2018 году обвиняемая, а также первый заместитель министра социальной политики Красноярского края и двое сотрудников коммерческой организации, вступив в сговор, похитили денежные средства в сумме более 2, 2 миллионов рублей, выделенные из бюджета Красноярского края министерству социальной политики Красноярского края с целью приобретения ценных подарков для вручения ветеранам Великой Отечественной войны в ходе празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне, - комментируют в СК.

Если вина Гилевой (а против нее заведено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц») будет доказана, ей может грозить до десяти лет лишения свободы. Скоро ее дело рассмотрит Центральный районный суд Красноярска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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