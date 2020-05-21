Сезон клещей в Красноярске 2020: можно ли сделать прививку и сколько стоит страховка

Как обезопасить себя от последствий после встречи с клещом? Этот вопрос сейчас очень актуален по двум причинам. Во-первых, специалисты уверяют, что в этом году клещи активны как никогда – сказывается погода, тепло пришло в Красноярский край на месяц раньше обычного. И во вторых, из-за коронавируса пришлось пропустить традиционные сроки, когда можно было сделать прививки.

Правильнее будет сказать, что вакцинацию от клещевого энцефалита запретил Роспотребнадзор. Причина – после прививки несколько снижается иммунитет, пояснили специалисты. То есть возрастает риск подхватить инфекцию, а у нас – эпидемия коронавируса.

Однако Красноярский край – регион, где вероятность заболеть после укуса клеща очень высока. Поэтому решение о запрете вакцинации в нашем регионе пересмотрели. И в конце апреля прививки разрешили вновь.

- Взрослым можно вакцинироваться в коммерческих медицинских центрах города и края на платной основе по предварительной записи. Цена зависит от производителя вакцины, начинается от 750 рублей, - поясняют в Роспотребнадзоре. – Детям – в поликлиниках по месту жительства бесплатно. После прививки в течение двух недель нельзя выходить в природные очаги клещевого энцефалита.

А вообще на будущее нужно прививаться все-таки по основной схеме, она более надежная и эффективная:

- 1-я прививка – ставится в зимне-весенний период (ноябрь-март);

- 2-я прививка – через 1-7 месяца (зависит от вакцины);

- 3-я прививка – через 5-12 месяцев.

Три прививки по графику – это законченный курс вакцинации. Вы гарантированно защищены. Впоследствии ревакцинацию нужно повторять 1 раз в 3 года.

Вакцинироваться против клещевого вирусного энцефалита можно всем желающим, начиная с 3-летнего возраста.

А если нет прививки?

Назовем суммы, в которые обойдется профилактика, если прививку не сделали, а клещ впился. В течение первых трех дней после укуса обязательно нужно поставить укол иммуноглобулина – средняя стоимость: около 600 рублей за ампулу. Доза из расчета 1 мл / 10 кг веса. То есть человеку весом в 70 килограммов понадобится 7 ампул.

Если клещ оказался носителем вируса, лечение может вылиться в десятки тысяч рублей.

Страховка, условия и цена

Хорошо, если вы позаботились о страховке. Стоимость страховых полисов начинается от 350 рублей. Чем выше стоимость полиса, тем больше выплата при наступлении страхового случая, она покрывает не стоимость не только лечения, но и реабилитации.

Обратите внимание на один важный пункт: когда начинает действовать страховой договор. У некоторых компаний в договоре указывается – через три дня после его подписания. Я других – через 5 дней. То есть сначала снять с себя клеща, а потом бежать подписывать договор не получится.

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