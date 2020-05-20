2020-05-20T08:55:33+03:00
Общество

Сезон клещей в Красноярске 2020: куда сдать клеща на анализ и проверить на наличие возбудителей опасных заболеваний

Рассказываем, куда можно принести клеща на проверку в Красноярске и крае в 2020 году
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Куда сдать клеща на анализ и проверить на наличие возбудителей опасных заболеванийКуда сдать клеща на анализ и проверить на наличие возбудителей опасных заболеванийФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

По данным на 20 мая в Красноярском крае с начала сезона активности клещей уже зафиксированы 5 827 случаев присасывани, в том числе 1 589 случаев среди детей. За предыдущую неделю – 2 146 человек, в том числе 547 детей.

Статистика по Красноярску – с начала сезона 1 806 случаев присасывания клещей, в том числе 511 случаев среди детей. За неделю к медикам с жалобами обратились 561 человек, в том числе 125 детей.

Нужно понимать, что это неполная статистика, ведь она отражает только тех пострадавших, которые сообщили об этом и обратились за помощью у врачей. А ведь часто бывает, люди не придают этому значения: извлекли присосавшегося клеща, обработали ранку и забыли. А ведь любой клещ может нести в себе большую опасность – возбудителей таких инфекций, как клещевой энцефалит, бореллиоз, болезнь Лайма и другие.

Прием и проверку клещей в регионе на наличие возбудителей опасных заболеваний осуществляет ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае». Пункты приема находятся по следующим адресам.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»

- Красноярск, улица Сопочная, 38

Принимают: понедельник – пятница с 08:00 до 18:00 часов; в субботу и воскресенье с 08:00 до 16:00 часов.

- Красноярск, улица Ленина, 168

Принимают: понедельник – четверг с 08:30 до 17:00 часов; в субботу и воскресенье с 10:00 до 14:00 часов.

- Красноярск, 26 Бакинских комиссаров, 29

Принимают: понедельник – четверг с 08:30 до 16:00 часов; пятница с 08:30 до 15:00 часов; в субботу и воскресенье с 10:00 до 14:00 часов.

Филиал в Ачинске

- Ачинск, улица Толстого, 23

Принимают: понедельник – пятница с 08:30 до 16:00 часов (обед с 12:00 до 12:30)

Запись по телефону: (391-51) 5-01-07

Филиал в Лесосибирске

- Лесосибирск, Мира, 5

Принимают: понедельник – пятница с 08:30 до 16:00 (обед с 12:00 до 12:30)

Запись по телефону: (391-45) 5-42-19

Филиал в Минусинске

- Минусинск, Комарова, 1

Принимают: понедельник – пятница с 08:30 до 16:00 (обед с 12:00 до 12:30)

Запись по телефону: (391-32) 5-71-96

Филиал в Шарыпово

- Шарыпово, 2-й микрорайон, 8/4

Принимают: понедельник – пятница с 08:30 до 16:00 часов (обед с 12:00 до 12:30)

Запись по телефону: (391-53) 2-23-14

Филиал в Канске

- Канск, Эдеймана, 9

Принимают: понедельник – пятница с 08:30 до 16:00 (обед с 12:00 до 12:30)

Запись по телефону: (391-61) 3-34-04

Филиал в Заозерном

- Заозерный, Мира, 54, пом. 27

Принимают: понедельник – пятница с 08:30 до 16:00 (обед с 12:00 до 12:30)

Запись по телефону: (391-65) 2-00-19

Филиал в Балахтинском районе

- Балахта, Советская, 113а

Принимают: понедельник – пятница с 08:30 до 16:00 (обед с 12:00 до 12:30)

Запись по телефону: (391-48) 2-13-67

Филиал в Богучанском районе

- Богучаны, улица Перенсона, 2а

Принимают: понедельник – пятница с 08:30 до 16:00 (обед с 12:00 до 12:30)

Запись по телефону: (39162) 21-161.

Для жителей всех других регионов, где нет филиалов Центр гигиены и эпидемиологии: вы можете обратиться за помощью поликлинику по месту жительства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сезон клещей в Красноярске 2020: самые опасные районы на карте, как обрабатываются

Сезон клещей в Красноярске и в целом по краю в этом году стартовал значительно раньше, чем обычно. Виновата погода: аномально теплый февраль с дождями и плюсовой температурой, потом такой же нарушающий стандарты март. И вот уже проснувшиеся крошечные лесные хищники устроили охоту на всех теплокровных – от мышей до людей. Первые сигналы о присасывании клещей появились в конце марта. Сначала, как обычно, их заметили на домашних питомцах. Потом пошел счет нападениям на людей (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Похороны без родственников: В Санкт-Петербурге запретили прощаться с усопшими, даже если у них не было коронавируса
Родные умерших в Санкт-Петербурге жалуются, что из-за пандемии им не дают достойно проводить в последний путь близких людей. Причем, независимо от причин их смерти
Новости 24
Президент России критично высказался по поводу проблем с «коронавирусными» выплатами медикам
В онкодиспансере Красноярска из-за пациента с COVID изолировали все отделение
В Красноярске молодая женщина обвинила отчима в надругательстве над 3-летней дочкой
Проводка или окурок. При пожаре в Ширинском районе погибли двое мужчин
Догнал и повалил на снег. Насильник прохожей в Хакасии пойдет под суд
Прием заявлений на выплаты детям 3-7 лет начался в Красноярском крае
Ушедшего в гараж и пропавшего красноярца через два месяца нашли мертвым
Отобрала ключи и захлопнула дверь. В Туве мужчина заживо сгорел в машине на глазах у жены
Красноярцам рассказали, как обезопасить телефон от коронавируса
У Свято-Успенского монастыря и не только. 6 новых причалов построят в Красноярске
ВТБ: россияне на треть сократили свои расходы на самоизоляции
В районе кольца Калинина навсегда запретят парковку
СК начал проверку о невыплате доплат работникам скорой помощи в Ачинске
Абаканскую протоку в Красноярске очистят от водорослей
37 по домам, двоих в обсерватор. Туристов из Таиланда доставили в Красноярск
Названо точное количество зараженных COVID вахтовиков в Северо-Енисейском районе
«Делимобиль» уходит из Красноярска
Зоопарк европейского уровня
Стало известно, сколько красноярцев носят защитные маски в транспорте
ВТБ рефинансирует автокредиты с отсрочкой платежей