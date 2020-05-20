Сезон клещей в Красноярске 2020: куда сдать клеща на анализ и проверить на наличие возбудителей опасных заболеваний

По данным на 20 мая в Красноярском крае с начала сезона активности клещей уже зафиксированы 5 827 случаев присасывани, в том числе 1 589 случаев среди детей. За предыдущую неделю – 2 146 человек, в том числе 547 детей.

Статистика по Красноярску – с начала сезона 1 806 случаев присасывания клещей, в том числе 511 случаев среди детей. За неделю к медикам с жалобами обратились 561 человек, в том числе 125 детей.

Нужно понимать, что это неполная статистика, ведь она отражает только тех пострадавших, которые сообщили об этом и обратились за помощью у врачей. А ведь часто бывает, люди не придают этому значения: извлекли присосавшегося клеща, обработали ранку и забыли. А ведь любой клещ может нести в себе большую опасность – возбудителей таких инфекций, как клещевой энцефалит, бореллиоз, болезнь Лайма и другие.

Прием и проверку клещей в регионе на наличие возбудителей опасных заболеваний осуществляет ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае». Пункты приема находятся по следующим адресам.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»

- Красноярск, улица Сопочная, 38

Принимают: понедельник – пятница с 08:00 до 18:00 часов; в субботу и воскресенье с 08:00 до 16:00 часов.

- Красноярск, улица Ленина, 168

Принимают: понедельник – четверг с 08:30 до 17:00 часов; в субботу и воскресенье с 10:00 до 14:00 часов.

- Красноярск, 26 Бакинских комиссаров, 29

Принимают: понедельник – четверг с 08:30 до 16:00 часов; пятница с 08:30 до 15:00 часов; в субботу и воскресенье с 10:00 до 14:00 часов.

Филиал в Ачинске

- Ачинск, улица Толстого, 23

Принимают: понедельник – пятница с 08:30 до 16:00 часов (обед с 12:00 до 12:30)

Запись по телефону: (391-51) 5-01-07

Филиал в Лесосибирске

- Лесосибирск, Мира, 5

Принимают: понедельник – пятница с 08:30 до 16:00 (обед с 12:00 до 12:30)

Запись по телефону: (391-45) 5-42-19

Филиал в Минусинске

- Минусинск, Комарова, 1

Принимают: понедельник – пятница с 08:30 до 16:00 (обед с 12:00 до 12:30)

Запись по телефону: (391-32) 5-71-96

Филиал в Шарыпово

- Шарыпово, 2-й микрорайон, 8/4

Принимают: понедельник – пятница с 08:30 до 16:00 часов (обед с 12:00 до 12:30)

Запись по телефону: (391-53) 2-23-14

Филиал в Канске

- Канск, Эдеймана, 9

Принимают: понедельник – пятница с 08:30 до 16:00 (обед с 12:00 до 12:30)

Запись по телефону: (391-61) 3-34-04

Филиал в Заозерном

- Заозерный, Мира, 54, пом. 27

Принимают: понедельник – пятница с 08:30 до 16:00 (обед с 12:00 до 12:30)

Запись по телефону: (391-65) 2-00-19

Филиал в Балахтинском районе

- Балахта, Советская, 113а

Принимают: понедельник – пятница с 08:30 до 16:00 (обед с 12:00 до 12:30)

Запись по телефону: (391-48) 2-13-67

Филиал в Богучанском районе

- Богучаны, улица Перенсона, 2а

Принимают: понедельник – пятница с 08:30 до 16:00 (обед с 12:00 до 12:30)

Запись по телефону: (39162) 21-161.

Для жителей всех других регионов, где нет филиалов Центр гигиены и эпидемиологии: вы можете обратиться за помощью поликлинику по месту жительства.

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