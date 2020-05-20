2020-05-20T08:55:20+03:00
Общество

Сезон клещей в Красноярске 2020: самые опасные районы на карте, как обрабатываются

Рассказываем, какие места в Красноярске самые опасные и как их обрабатывают в 2020 году
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Как и где обрабатываются территории от клещей в Красноярске и краеКак и где обрабатываются территории от клещей в Красноярске и краеФото: Мария ЛЕНЦ
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Сезон клещей в Красноярске и в целом по краю в этом году стартовал значительно раньше, чем обычно. Виновата погода: аномально теплый февраль с дождями и плюсовой температурой, потом такой же нарушающий стандарты март. И вот уже проснувшиеся крошечные лесные хищники устроили охоту на всех теплокровных – от мышей до людей.

Первые сигналы о присасывании клещей появились в конце марта. Сначала, как обычно, их заметили на домашних питомцах. Потом пошел счет нападениям на людей.

По данным на 20 мая в Красноярске с начала сезона уже зафиксированы 1 806 случаев присасывания клещей, в том числе 511 случаев среди детей. За неделю к медикам с жалобами обратились 561 человек, в том числе 125 детей.

В Красноярском крае статистика такова: с начала сезона – 5 827 случаев, в том числе 1 589 случаев среди детей. За неделю – 2 146 человек, в том числе 547 детей.

Нужно понимать, что это необъективная статистика, ведь она отражает только тех людей, который пришли к врачам за помощью. А ведь часто бывает так, что пострадавшие не придают этому значения: извлекли присосавшегося клеща, обработали ранку и забыли. А ведь любой клещ может нести в себе большую опасность – инфекции: клещевой энцефалит, бореллиоз, болезнь Лайма и другие.

Где чаще всего происходят контакты с клещами на территории Красноярска. Приводим список, составленный специалистами Роспотребнадзора:

- микрорайон Ветлужанка

- Академгородок

- район микрорайона Удачного

- окрестности поселка Торгашино

- окрестности деревни Кузнецово

- территория национального парка «Столбы».

Численность клещей на контрольных пунктах наблюдений в окрестностях Красноярска составила до 112 экземпляров на 1 км маршрута – это показатель массовой активности переносчиков клещевых инфекций.

А вообще встретить клеща можно в любом месте, где есть зеленые насаждения: в Центральном парке, на островах Татышеве и Отдыха, в скверах, в лагерях отдыха. Именно поэтому администрация города проводит регулярные акарицидные обработки в местах массового посещения людей.

Теперь информация по краю: нападения клещей происходят на всей территории региона, за исключением самых северных районов. Но наибольшее количество пострадавших зафиксированы (помимо Красноярска):

- в городах Дивногорск, Ачинск, Шарыпов, Лесосибирск, Енисейск;

- в районах Большемуртинском, Ачинском, Балахтинском, Абанском, Ирбейском Нижнеингашском, Каратузском, Курагинском и Мотыгинском.

За обработку территории от клещей отвечают муниципалитеты. По последним данным Роспотребнадора в крае (включая краевой центр) уже обработаны от клещей 1023,33 га, в том числе места массового отдыха и летние оздоровительные учреждения.

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По данным на 20 мая в Красноярском крае с начала сезона активности клещей уже зафиксированы 5 827 случаев присасывани, в том числе 1 589 случаев среди детей. За предыдущую неделю – 2 146 человек, в том числе 547 детей. Статистика по Красноярску – с начала сезона 1 806 случаев присасывания клещей, в том числе 511 случаев среди детей. За неделю к медикам с жалобами обратились 561 человек, в том числе 125 детей (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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