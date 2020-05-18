На борьбу с коронавирусом в Красноярский край направили армию

Ситуация в поселке Еруда в Северо-Енисейском районе Красноярского края требует активных действий: по последним данным количество зараженных коронавирусом вахтовиков перевалило за 300. Эпидемиологи и медики работают там круглосуточно, без выходных и перерыва. Вертолетами туда везут медицинское оборудование и все новые бригады врачей. Добровольцы в белых халатах, точнее в белых скафандрах, включаются в процесс буквально с борта вертолета.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/779653" frameborder="0"></iframe> Военная техника идет в Северо-Енисейский район.Мария ЛЕНЦ

По поручению губернатора Красноярского края на территории поселка разворачивают мобильный госпиталь на 420 человек. Общими усилиями ситуацию удалось немного стабилизировать, резкий рост количества заболевших прекратился. Однако этого все равно недостаточно, чтобы справиться с проблемой. На языке военных сейчас работающим в Еруде специалистам срочно нужно подкрепление. И оно идет.

Рабочих с подозрением разместили в местном ДК и спортзале. Фото: Мария Иванович

Министерство обороны по поручению президента страны сформировало сводный отряд для помощи в предотвращении распространения коронавирусной инфекции в поселке Еруда. Всего от Вооруженных Сил РФ привлечено свыше 200 военнослужащих, в том числе 77 врачей и младших медицинских специалистов, и около 100 единиц специальной военной техники. Их задача – развернуть на месте полевой лагерь на 1000 койко-мест, помочь в лечении заболевших, провести тотальную дезинфекции территории.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/779655" frameborder="0"></iframe> Военная техника колонна в Лесосибирске. Видео Ренат Мухаметзянов.

Накануне с аэродромов Кубинка и Чкаловский вылетели самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России, они доставили в Красноярск личный состав и 100 единиц специальной военной техники. 17 мая их перебрасывали вертолетами непосредственно на место: за 20 рейсов увезли 60 военных и 55 единиц техники.

Мобильный госпиталь на 420 мест, развернутый по поручению правительства Красноярского края. Фото: Мария Иванович

Остальные направились колоннами по автодороге на север. Как сообщили в Минобороны, военнослужащие в настоящее время организуют паромную переправу для переброски личного состава и военной техники через Енисей и в условиях бездорожья совершат марш на штатной технике в Северо-Енисейский район.

По железной дороге прибыло из Кемеровской области и Алтайского края оборудование для мобильного госпиталя, а также мобильный отряда РХБ защиты и подразделений обеспечения из состава 41 общевойсковой армии Центрального военного округа.

К выполнению поставленных задач сводный отряд Минобороны России приступил уже завтра, 19 мая. Им предстоит провести комплекс дезинфекционных, лечебно-диагностических и противоэпидемических мероприятий.

С аэродромов Кубинка и Чкаловский в Красноярск перебросили технику. Фото: Министерство обороны

Площадка под военный госпиталь была подготовлена заранее. Фото: Мария Иванович

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