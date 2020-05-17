2020-05-17T20:43:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае на 18 мая 2020 года: уже 1 756 человек, еще двое умерших

Рассказываем о количестве зараженных COVID-19 в Красноярске и крае на утро 18 мая
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае на 18 мая 2020 годаКоличество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае на 18 мая 2020 годаФото: Мария ЛЕНЦ
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По данным оперативного штаба на утро 18 мая 2020 года в Красноярском крае зарегистрировано всего 1 765 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на 44 территориях края. За последние сутки количество инфицированных увеличилось на 114 человек. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 61,4. Темп прироста за сутки – 6,9 %.

Медики и эпидемиологи проводит работу по медицинскому наблюдению за контактными лицами и их лабораторному обследованию. Под медицинским наблюдением на дому находится всего 1118 человек, в том числе за последние сутки взяты под наблюдение 44 человека. Сняты с медицинского наблюдения 17 715 человек, в том числе за последние сутки 97. С начала эпидемии в крае проведено 129 826 тестов на коронавирус всего, из них за последние сутки – 3 976. Выздоровевших уже 542 человека, умерших – 18.

Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8-800-100-56-53.

Добавим, что накануне Красноярская краевая больница направила в Северо-Енисейский район 14 своих сотрудников. Это уже вторая команда главного медицинского учреждения края, первая уехала туда 10 мая – сразу, как только стало ясно, что ситуация с коронавирусом на Олимпиаднинском горно-обогатительном комбинате грозит выйти из-под контроля.

Там же, в вахтовом поселке, по поручению губернатора края развернут мобильный госпиталь на 420 человек. В район вертолетом Ми-8 уже доставили медицинское оборудование, сформировали медицинские бригады общей численностью 65 человек. В ближайшее время группировка медиков будет увеличена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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