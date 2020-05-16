В Красноярском крае разворачивают полевой госпиталь на 420 человек для зараженных коронавирусом
Особое внимание сейчас - Северо-Енисейскому району, где в поселке вахтовиков произошла вспышка коронавирусной инфекции. Очаг коронавирусной инфекции - на территории Олимпиадинского горно-обогатительного комбината.
"По поручению Губернатора Красноярского края в вахтовом поселке развернут мобильный госпиталь на 420 человек. Из резервного фонда Правительства края выделено необходимое оборудование – палатки, раскладушки, печки и постельные принадлежности для развертывания полевого лагеря на 180 человек. Сейчас это оборудование прибывает на промплощадку. Кроме этого, по нашему запросу Министерство обороны развернет в Северо-Енисейском районе военный госпиталь на 100 коек и обсерватор на 1000 мест", - сказал Анатолий Цыкалов.
В район вертолетом Ми-8 уже доставили медицинское оборудование, сформировали медицинские бригады общей численностью 65 человек. В ближайшее время группировка медиков будет увеличена.
Исполняющий обязанности генерального директора АО "Полюс- Красноярск" Александр Токаренко сообщил, что на территорию вахтового поселка запрещен въезд и выезд, перемещения по территории ограничены, определена карантинная зона.
ИСТОЧНИК KP.RU
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