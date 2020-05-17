2020-05-17T10:35:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Красноярская краевая больница направила в Северо-Енисейский район еще 14 своих медиков

Они улетели помогать вахтовикам
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярская краевая больница направила в Северо-Енисейский район еще 14 своих медиков. Фото: пресс-служба краевой больницыКрасноярская краевая больница направила в Северо-Енисейский район еще 14 своих медиков. Фото: пресс-служба краевой больницы
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Красноярская краевая больница направила в поселок Еруду 14 своих сотрудников. Это уже вторая команда главного медицинского учреждения края.

- Первая команда из 11 специалистов ККБ отправилась на помощь врачам Северо-Енисейского района 10 мая – сразу, как только стало ясно, что ситуация с коронавирусом на Олимпиаднинском горно-обогатительном комбинате грозит выйти из-под контроля. Врачи увезли с собой дополнительные лекарства, оборудование, средства индивидуальной защиты. Накануне им на помощь отправились еще шесть врачей- реаниматологов и хирургов, а также восемь медицинских сестер. Сейчас ситуация с развитием эпидемии в Северо-Енисейском районе находится на личном контроле у губернатора края и главы района. А мы хотим пожелать нашим врачам сил, здоровья и удачи, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в краевой больнице.

Добавим, что по последним данным в Северо-Енисейском районе подтверждены 309 случаев заражения коронавирусом. Там развернут полевой госпиталь на 420 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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