2020-05-03T22:25:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Последняя информация о количестве зараженных коронавирусом в Красноярске на 4 мая 2020 года: уже 781 заболевший, два летальных случая

Сообщаем оперативную сводку по количеству зараженных COVID-19 на утро 4 мая
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Последняя информация о количестве зараженных коронавирусом в Красноярске на 4 мая 2020 годаПоследняя информация о количестве зараженных коронавирусом в Красноярске на 4 мая 2020 годаФото: Мария ЛЕНЦ
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По информации краевого оперативного штаба на 14 часов 3 мая в Красноярском крае зарегистрировано всего 781 лабораторно подтвержденный случай заболевания COVID-19. География распространения – 41 территория края. Показатель заболеваемости составил 27,2 на 100 тысяч населения. Темпы прироста – 2,2 %.

Данные за последние сутки – зарегистрировано 17 случаев заболевания, из них:

- в Красноярске – 13 случаев - в Ачинске – 3

- в Козульском районе – 1.

Под медицинским наблюдением сейчас находятся на дому 1 746 человек. В том числе за последние сутки взято под наблюдение 97 человек. А снято с медицинского наблюдения 15 699 человек за истечением 14-дневного срока, в том числе за последние сутки 125.

Обследовано всего 75 678 человек, за последние сутки 3 147.

Хорошая информация о вылечившихся – таких уже 153 пациента. К сожалению, прибавилось и количество умерших пациентов с коронавирусом – за сутки 2 человека, итого – 11. Оба случая – в Красноярске. Все погибшие входили в возрастную группу риска – за 65+ и с наличием хронических или сопутствующих заболеваний.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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