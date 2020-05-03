2020-05-03T08:24:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Хакасии: за сутки 4 новый заразившихся медика

А всего в республике уже 272 случая COVID-19
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Коронавирус в Хакасии: за сутки 4 новый заразившихся медикаКоронавирус в Хакасии: за сутки 4 новый заразившихся медикаФото: Мария ЛЕНЦ
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По последним данным в Хакасии официально зарегистрировано 276 случаев заражения коронавирусом. За сутки выявлено 6 новых случаев, причем 4 из них – это сотрудники медицинских учреждений. Так, положительные результаты показали тесты у трех работников абаканской больницы и одного из саяногорской больницы.

По количеству выздоровевших – 22 с начала эпидемии в республике. Летальных случаев среди пациентов с коронавирусом – 7. Причины их смерти устанавливаются. Под медицинским наблюдением в регионе находится 1977 человек, из них 36 – в обсерваторе. Получают лечение 237 человек. Вся актуальная информация о ситуации с коронавирусом в республике – на региональном сайте стопкоронавирус.хакасия.рф.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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