3 Май 2020 2020-05-03T10:38:52+03:00

Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава города Игорь Куксин

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В Железногорске врач-терапевт поликлиники заразилась коронавирусом. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» рассказал глава города Игорь Куксин. Известно, что врач оказывала медицинскую помощь пациенту с симптомами ОРВИ на дому. Но как только у пациента подтвердилась коронавирусная инфекция, медика тоже отстранили от работы, она находилась дома на карантине.

Когда тест показал отрицательный результат, терапевта допустили к работе. А 29 апреля при очередном плановом тестировании, которое в обязательном порядке проходят все медики, кто оказывает первичную медицинскую помощь, был получен положительный результат.

- Сейчас врач находится в инфекционном отделении вместе с семьей. Они размещены в отдельные боксы. Симптомов ни у кого нет, все чувствуют себя хорошо. У всех контактных лиц тоже взяли анализы, проводится эпидемиологическое расследование.

30 апреля провели полную дезинфекцию городской поликлиники. 3 мая, прием будет проводиться в заводской поликлинике. 5 мая здание городской поликлиники еще раз обработают и 6 мая пациентов будут принимать в плановом режиме.

Также Игорь Куксин добавил, что у медицинского персонала достаточно индивидуальных средств защиты. Очень помог Горно-химический комбинат, благодаря ему заказали защитные костюмы, которые можно дезинфицировать, сшили медицинские маски.

ИСТОЧНИК KP.RU