Боролись семь дней: умерла главврач, выпавшая из окна после обсуждения перепрофилирования госпиталя ветеранов под коронавирусных больных

«Ее больше нет», - такие сообщения в социальных сетях оставляют те, кто хорошо знал Елену Непомнящую — и.о. заведующую красноярского госпиталя ветеранов.

«В это не хочется верить. Лена, Лена, что ты наделала...».

Беда случилась 25 апреля, в субботу. 47-летняя руководитель госпиталя ветеранов выпала из окна, - сначала говорили, после жесткого совещания с начальством о перепрофилировании госпиталя под «медбазу» для коронавирусных больных. Позже минздрав опроверг информацию о том, что в этот день шло совещание, - но факт остается фактом. Последние дни Елена Непомнящая практически каждый день отстаивала свою точку зрения — в госпитале нет условий для новой работы, персонал не готов, и куда девать пациентов, а это пожилые люди, ветераны, труженики тыла, ветераны труда. Но вопрос оказался решенным — пациентов расселили к тому моменту по профильным медучреждениям города, – госпиталь опустел. Руководителя убеждали — многие учреждения города, от поликлиник до роддомов, сейчас будут перепрофилированы. Но Елена Александровна убеждала, горячилась, спорила – а потом случилось то, что случилось. Ее обнаружили лежащей на асфальте под окнами собственного кабинета, который находится на пятом этаже.

На тот момент в госпитале еще не было коронавирусных больныхФото: Мария ЛЕНЦ

Ситуация, как бы ни совпали трагические обстоятельства, - сразу сказали коллеги и близкие родственники, не очевидная. Только из-за проблем на работе Елена Непомнящая не могла совершить роковую ошибку. Очевидно, наложились и какие-то личные обстоятельства.

Тем более, что за Еленой Непомнящей стояли не только пациенты, коллеги, но и семья - муж и двое сыновей. Один уже совсем взрослый, другой только заканчивает школу. Известно, что младшему сыну Елена Александровна была особенно нужна:

- У мальчика с рождения проблемы со здоровьем, - рассказывает учительница Елены Непомнящей Ирина Николаевна (Елена Александровна — из Лесосибирска, - прим. Ред.). - Поскольку Лена врач, она, как никто другой вложилась в его лечение, серьезно помогала мама, она наша коллега, тоже учительница. Они сделали, по сути, невозможное — сейчас мальчик точно такой же, как его ровесники. Невозможно представить, что случилась. Лену любят в нашем городе, у нее сотни друзей и знакомых в Красноярске. А семья была для нее всем! Если только что-то случилось в личной жизни… Ее муж, Николай, тоже наш ученик. Я давно их не видела, но в 2015 году они приезжали на встречу выпускников вместе, и все было хорошо…

После падения Елену Непомнящую в тяжелейшем состоянии, с многочисленными травмами внутренних органов, увезли в больницу скорой медицинской помощи. Неделю врачи боролись за ее жизнь, не давая никаких прогнозов. И 2 мая стало известно — спасти ее не удалось.

Что произошло, почему так случилось, пока не могут дать ответа и самые близкие родственники.

- Абсолютно адекватная, уверенная, без истерии, суеты в глазах, - рассказали коллеги Елены Непомнящей «Комсомольской правде» - Красноярск. - Она ни разу ни на кого не сорвалась, более уравновешенного человека трудно представить. Который день мы думаем, что могло случиться, и ни единой мысли не при ходит в голову. Обсуждаем между собой, насколько мы все-таки иногда далеки друг от друга. Вот коллега, для кого-то друг, для кого-то руководитель, для кого-то мама и жена. Которая каждый день здоровается, улыбается, и погружается в работу, вечером — в семейные дела. А что в голове? Что думает на самом деле? Неисповедимо.

Да, обстановка в последнее время была сложная, но чтобы какие-то перенапряжение в работе было, этого нельзя сказать. У нас на тот момент и не было в госпитале коронавирусных больных, двух человек привезли только на следующий день, после трагедии… Состояние ее, мы знаем, было очень тяжелым — сочетанные травмы, многочисленные… Говорят, она приходила в себя. Но успела ли что-то сказать...

«Комсомольская правда» выражает соболезнования родным, близким, и всем, кто знал Елену АлександровнуФото: Мария ЛЕНЦ

Проверку, как известно «Комсомольской правде» - Красноярск, проводит Следственный комитет. Пока рассматриваются все версии: непоправимая ошибка, либо несчастный случай.

Министерство здравоохранения Красноярского края:

- 1 мая ушла из жизни и.о.начальника Краевого госпиталя для ветеранов войн Е.А.Непомнящая. В течение недели она находилась в реанимации больницы скорой медицинской помощи, врачи боролись за ее жизнь. К сожалению, 1 мая Елены Александровны не стало.

Елена Александровна Непомнящая окончила Красноярский Государственный медицинский институт. Более 20 лет проработала в системе здравоохранения Красноярского края, занимала руководящие должности в структурах по организации медицинской помощи населению Красноярска и территорий. Министерство здравоохранения Красноярского края приносит соболезнования родным и близким Елены Александровны, ее семье будет оказана вся необходимая помощь.

«Комсомольская правда» выражает соболезнования родным, близким, и всем, кто знал Елену Александровну...

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