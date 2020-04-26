Главный врач красноярского госпиталя выпала из окна 5 этажа после известия, что один из корпусов отдадут под лечение больных коронавирусом

Случай из ряда вон выходящий произошел в Красноярске 25 апреля. Из окна своего служебного кабинета, расположенного на пятом этаже, прямо посреди дня выпала исполняющая обязанности главного врача госпиталя ветеранов.

По информации, опубликованной на официальном сайте госпиталя, с февраля эту должность занимала Елена Непомнящая. 47 лет. Обладатель степени кандидата медицинских наук. Двое сыновей. Сейчас женщина находится в тяжелом состоянии в реанимации БСМП. Ей проведена срочная операция, жизнь удалось спасти, но хороших прогнозов врачи не дают.

Что же случилось?

По неофициальным данным, в тот день проводилось селекторное совещание, во время которого обсуждался вопрос перепрофилирования одного из корпусов госпиталя на улице Вильского под прием пациентов с диагнозом COVID-19. Предполагалось вывести из госпиталя всех нынешних пациентов, а на освободивших местах расположить заболевших новой инфекцией. Врио главного врача выступила категорически против. Ее доводы – острая нехватка средств защиты и общая неподготовленность персонала медучреждения. Но воспрепятствовать указу о смене профиля больницы было уже нельзя. Вопрос был решенный.

Елена Непомнящая, врио главного врача КГБУЗ Краевой госпиталь ветеранов войнФото: Мария ЛЕНЦ

На сайте госпиталя 16 апреля была размещена информация об изменения в работе поликлиники: «В связи с перепрофилированием корпуса по адресу Вильского д. 11, на прием больных с пневмонией, работа консультативной поликлиники будет организована в корпусе на Мира д. 99».

По нашей информации, площадь госпиталя ветеранов уже освобождена. Постояльцев перевели по разным лечебным учреждениям и госпиталь готовится принимать пациентов с коронавирусной инфекцией. Точно также с понедельника следующей недели перестанет принимать рожениц роддом №1 в Красноярске. Это будет специальное учреждение для будущих мам, у которых будет выявлен коронавирус.

Официально эту ситуацию с врачом в госпитале не комментируют, но в личной беседе многие сотрудники говорят, что поступка врио главного врача не понимают:

«Человек на руководящей должности, тем более работающий в медицинском учреждении, должен быть максимально выдержанным, уметь анализировать ситуацию и выходить порой из самых сложных моментов. Поскольку на медиках, и особенно на руководителе, лежит особая ответственность за пациентов. И не только за своих. Для руководства крайне важно уметь принять правильное решение в той или иной ситуации, даже с какими-то корректировками. Никакие импульсивные поступки человек на такой должности позволить себе не имеет право, потому что за ним стоят десятки, а то и сотни, зависимых от него людей».

Посатрадавшую сразу доставили в больницуФото: Мария ЛЕНЦ

Вот что рассказала одна из коллег «Комсомольской правде» - Красноярск о самой пострадавшей:

«Это очень сильный человек. Лидер по характеру. Непонятно, что произошло, возможно, сказались перегрузки. Произошло психологическое выгорание. Иначе объяснить это не могу, хотя знаю ее много лет. Очень переживаем за ее семью. Они все время дежурят у ее постели».

Добавим, что расследованием происшествия сейчас занимаются правоохранительные органы.

СКАЗАНО

Наталья Моисеева, психолог:

- Женщина была доведена до отчаяния. Возможно, во время переговоров она была очень импульсивна... Своим протестным поведением на собрании она пыталась показать и доказать всем о сложившейся ситуации в стране (скрытые политические моменты). То есть, будучи очень грамотным человеком, она, возможно, понимает все тонкости этой ситуации, но все уже решено и без нее… Не находя весомых аргументов, и поняв, что именно в этой ситуации она просто «пешка», очень быстро, даже молниеносно и спонтанно начинает принимать верные и неверные решения.

ОФИЦИАЛЬНО

Зоя Масленникова, руководитель пресс-службы министерства здравоохранения Красноярского края:

По факту трагического происшествия в КГБУЗ Краевой госпиталь ветеранов войн незамедлительно были уведомлены правоохранительные органы. Информация о якобы проводимом в это время селекторе министерства здравоохранения действительности не соответствуе. Госпиталь ВОВ наряду с другими учреждениями является резервной госпитальной базой для пациентов с коронавирусной инфекцией. Персонал прошел обучение, учреждение обеспечено необходимыми средствами индивидуальной защиты. В настоящее время следственными органами проводится проверка по факту случившегося.

СПРАВКА КП

Краевой госпиталь для ветеранов войн Красноярска был основан в 1946 году на базе эвакогоспиталя №985. В структуре госпиталя функционируют несколько подразделений: консультативная поликлиника, круглосуточный стационар, специализированные центры: медико-психологической реабилитации, гериатрический центр, центр по реабилитации и лечению лиц, пострадавших на Чернобыльской АЭС. Госпиталь обслуживает ветеранов и инвалидов ВОВ, ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы, бывших узников концлагерей, жителей блокадного Ленинграда, военных, ставших инвалидами, членов семей погибших военнослужащих, ветеранов труда, политических репрессированных и реабилитированных граждан, граждан, пострадавших от радиационного воздействия (при испытаниях, авариях), граждан из подразделений особого риска, граждан старческого и пожилого возраста (от 60 лет), совершеннолетних членов семей участников боевых действий.