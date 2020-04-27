Близкие знакомые о главвраче красноярского госпиталя, выпавшей из окна: «Из-за расстройства она могла потерять равновесие»

Врачи продолжают бороться за жизнь Елены Непомнящей, - 47-летня временно исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов выпала из окна, - по неофициальной информации, после жесткого совещания с начальством о перепрофилировании госпиталя под «медбазу» для коронавирусных больных. Пациентов – это пожилые люди, ветераны, труженики тыла, ветераны труда, - уже расселили к тому моменту по профильным медучреждениям города, – госпиталь опустел. Но Елена Александровна по-прежнему была категорически против – убеждала, что ни госпиталь, ни персонал не готовы к совершенно иной работе, с иными людьми... Убеждала, горячилась, спорила – а потом случилось то, что случилось. Ее обнаружили лежащей на асфальте под окнами собственного кабинета, который находится на пятом этаже. Ситуация, как бы ни совпали трагические обстоятельства, не очевидная. Только из-за проблем на работе молодая, волевая, энергичная руководитель не могла совершить роковую ошибку. Тем более, что за ней стоят не только пациенты, коллеги, но и, прежде всего, семья – муж и двое сыновей. Один уже совсем взрослый, другой заканчивает школу. Если только, послужить катализатором к личным, семейным, (возможно!) проблемам...

Госпиталь ветерановФото: Мария ЛЕНЦ

- Леночка училась в нашей школе, - мы поговорили с учительницей Елены Александровны, Ириной Николаевной. – Ее муж Коля, учился с ней в одном классе. Со школьной скамьи они вместе, прожили вот уже столько лет. Ухаживать он за ней начал в седьмом классе. Она, в отличие от других девчонок, очень спокойная, даже степенная, ходила с высоко поднятой головой. Умница, отличница, мама ее тоже педагог в нашей школе была. Преподавала психологию, потом прошла курсы по валеологии (общая теория здоровья), детям очень нравился этот новый предмет. Лена у нее одна. Семья хорошая, папа Лены, Саша, умер, когда Лена была в институте. Мама Лены полностью вложилась сначала в дочь, потом во внуков. Конечно, для нее это потрясение...

Елена НепомнящаяФото: Мария ЛЕНЦ

А Коля... Он Лену добивался. Не знаю, какие у них сейчас отношения, но в 2015 году, когда ребята отмечали 25-летие выпуска, они приехали вместе, и по ним видно было, что очень счастливы. Конечно, мы безумно переживаем всю эту ситуацию. Звоним друг другу...

Тем временем, коллеги тоже не верят, что очередное совещание (а они проходят едва ли каждый день) подтолкнули бы руководителя к непоправимому шагу. Тем более, что перепрофилирование не стало неожиданностью – такая процедура сейчас идет в очень многих медучреждениях. Но переживала, - подтверждают, - Елена Александровна сильно.

- У нас одна версия, после очередного разговора на повышенных тонах она могла в расстроенных чувствах подойти к окну, - анонимно делятся коллеги. – Открыть его, может, заплакала. Могла от расстройства и физического напряжения (последние три недели все врачи работают в очень жестких условиях) потерять равновесие, может, голова закружилась. И это несчастный случай. Нам она в любом случае не говорила ничего, что сейчас можно было бы вспомнить как тревожный сигнал...

Елена Непомнящая сейчас в реанимации в больнице скорой медицинской помощи (БСМП). Состояние тяжелое. По непроверенным источникам, она пришла в себя и даже сказала мужу несколько слов. Но это, повторимся, только неофициальные данные.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В центре переливания крови можно сдать кровь для Елены Непомнящей. В БСМП подчеркивают – все необходимое, в том числе, плазма, есть. Но людей останавливать не будут: кровь нужна в любом случае, и Елене Непомнящей, и десяткам других пациентов, особенно в сложившейся ситуации с коронавирусом.

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