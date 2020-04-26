«Возможно, были личные проблемы»: знакомые рассказали о заведующей госпиталя ветеранов в Красноярске, выпавшей из окна

Не умолкают разговоры о ЧП, которое произошло в красноярском госпитале ветеранов войн. Напомним, днем 25 апреля временно исполняющая обязанности главного врача Елена Непомнящая выпала из окна своего служебного кабинета, который располагается на 5 этаже. С тяжелыми травмами женщину увезли в реанимацию БСМП. Там ей сделали срочную операцию. Удалось сохранить жизнь, но состояние пациентки очень тяжелое.

Что произошло в тот день, сейчас устанавливают сотрудники правоохранительных органов. Также выясняется, связано ли это с предстоящим перепрофилированием одного из корпусов на улице Вильского под отделение для приема больных с диагнозом COVID-19. В помещениях госпиталя планируется выделить для этих целей 80 коек. Пациентов уже находившихся на лечении уже перевели в другие медицинские организации. Елена Непомнящая была категорически против, эмоционально говорила об этом на селекторном совещании, пытаясь убедить — учреждение не готово к подобной работе, ни условия, ни оборудования, ни навыков у персонала нет. Отстоять позицию не удалось, потом случилось то, что случилось...

Госпиталь ветеранов Фото: kkgvv.ru

Для многих случившееся стало настоящим шоком. «Комсомольская правда» — Красноярск» поговорила с близким знакомым Елены, он работает врачом в одной из красноярских больниц:

- Она красавица, настоящая русская красавица. Ей 47 лет, голубые глаза, светло-русые волосы, обычно собранные в хвост, спокойная, по-русски плавная, улыбчивая. Обожает сыновей, они уже взрослые, у них в семье двое мальчиков. Никогда не поверю, что несчастье случилось только из-за ситуации вокруг перепрофилирования госпиталя. Этого вообще не может быть, на Лену это совсем не похоже. Тем более, нам известно, с кем из руководителей у нее была беседа про размещение в госпитале больных коронавирусом, это очень корректный руководитель, он никогда не давит, не повышает голоса, абсолютно интеллигентный человек. Да, может быть отстраненным, чуть холодным, но разговаривает аргументировано, не заставляет, а объясняет, убеждает. Из-за такого не случается беды, возможно, это стало лишь катализатором. Вы знаете, у моей коллеги, хирурга-гинеколога, тоже очень красивой женщины, были неприятности в семье — изменил муж, ушел. Она переживала это настолько, что однажды, во время гинекологической операции, при всем своем профессионализме, повредила у оперируемой женщины бедренную артерию. Кровь ударила, санитары стали зажимать рану, только тут она очнулась от своих мыслей. Думаю, у Елены тоже что-то произошло, — подчеркну, это исключительно мои предположения, я ничего не знаю, со мной она не делилась. Но только очень сильное личное потрясение вкупе с каким-то катализатором может приводить к подобному, по крайней мере, таких женщин, как она. Молодая, активная, решительная — с ситуацией вокруг коронавируса и вверенного ей госпиталя она бы справилась, если бы, — только предположение! — у нее не было других проблем. Мы все переживаем очень. За нее, за семью, ситуация всех, кто ее знает, ввергла в шок.

Елена Непомнящая часто бывала в гостях у радио "Комсомольская правда и комментировала злободневные темыФото: Мария ЛЕНЦ

Медицинский эксперт радио Комсомольская правда, врач-терапевт Михаил Требин тоже хорошо знаком с Еленой. и вот что он рассказывает:

- Я надеюсь, что она выздоровеет и выйдет из этой трагедии достойно, как она может. Лена - боец и ответственный человек! Дай бог ей здоровья, а в БСМП сделают максимум, чтобы ей помочь!.

О Елене Непомнящей очень хорошо отзывается депутат Государственной Думы Юрий Швыткин. Им приходилось довольно часто встречаться по роду профессиональной деятельности.

- Я тогда проводил ряд мероприятий, связанных с госпиталем, внедрялись различные проекты, - рассказал Юрий Николаевич «Комсомольской правде» - Красноярск. – И когда нужна была экспертная оценка, то Елена Непомнящая всегда оказывала помощь. Оперативно и аргументировано доводила информацию. Встречался с ней сравнительно недавно, когда посещал госпиталь. Очень порядочный человек, я бы сказал даже добропорядочный человек. Приятная внешность, коммуникабельная, очень ответственная. Отзывчивый человек. И характер у нее такой – боец я бы сказал. Трепетно относилась к пациентам, медперсоналу, болела за свое дело, всю себя отдавала работе. Ведь понятно, что нагрузка была большая. Не жаловалась никогда на условия работы, стойко переносила все тяготы. Мы даже обменялись телефонами, я просил звонить, если потребуется какая-то помощь. В данном случае звонка никакого не было. Я не могу давать никакие оценки по поводу случившегося. Трудно об этом говорить. Что повлияло и как? Правоохранительные органы должны дать соответствующую оценку.

Юрий Швыткин, депутат Государственной Думы 00:00 00:00

КОМПЕТЕНТНО

Могла ли повлиять сложившаяся в стране обстановка, связанная с коронавирусной инфекцией. Мы спросили об этом психолога.

Дмитрий Юрков, психолог:

- Уровень тревоги действительно у людей растет. Время перемен, время неопределенности – все это сложно. Теряются привычные рамки, ориентиры. И это, конечно, создает определенный фон. А если накладываются личные проблемы, людям тем более тяжело. Но связано ли это с произошедшим, точно сказать нельзя.

Добавим, что в краевом министерстве здравоохранения уже прокомментировали то, что произошло. Там сообщили, что госпиталь ветеранов наряду с другими учреждениями является резервной госпитальной базой для пациентов с коронавирусной инфекцией. Персонал прошел обучение и учреждение обеспечено необходимыми средствами индивидуальной защиты. К приему коронавирусных больных вообще придется быть готовым многим учреждениям города и края. Сейчас, к примеру, на очереди, красноярский роддом номер 1. Его уже освободили для рожениц, зараженных коронавирусом (если таковые будут).

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