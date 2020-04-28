Качественный посадочный материал овощей, ягод и фруктов: где достать, как не ошибиться в выборе

Если вы уже определились, какие овощи будете в этом году сажать на своей даче, то сейчас самое время позаботиться о посевном материале. Где купить семена с гарантированной всхожестью, чтобы получить осенью богатый урожай? Как определить длину плетей огурца? Сколько листьев должно быть у томата на момент высаживания рассады в парник? И почему не стоит приобретать ростки капусты у незнакомых продавцов на рынке? Советы дает садово-огородный эксперт радио KP.RU (107,1 Fm) тетя Таня Кудряшова.

Первым делом семена

Самое главное – выбрать правильные семена, говорит тетя Таня. Она всегда сама приобретает их в специализированных магазинах и всем советует. Таким магазинам разрешено работать в период самоизоляции, ведь посадочный материал – это товар первой необходимости.

Где узнать характеристики сортов овощей? Исчерпывающая информация есть на пакетах семян от лицензированного производителя. Там указано, в каком грунте лучше выращивать – открытом или закрытом, сроки роста от всходов до плодоношения, размеры плода, в каком виде их предпочтительно употреблять – свежими или законсервировать. С какими культурами уживается, а от каких нужно держать подальше.

Позднеспелые сорта томатов нужно было высевать в марте. А сейчас - самое время сортам с быстрой вегетациейФото: Мария ЛЕНЦ

Кстати, совет: все можно заранее выбрать на сайте. Почитали, составили список. Затем заскочили в магазин и быстро все прикупили.

Почему не стоит приобретать семена у незнакомых бабушек на рынке? Даже если они продают совсем недорого. Потому что никто не знает, что у них за сорта, какие для них нужны условия? А можно и вовсе спутать семена капусты, цветной капусты редьки и редиса – они ведь очень похожи.

Госпожа рассада

Рассадой выращивают те культуры с длительной вегетацией. Например, есть сорта томатов, которым от посева до созревания первых плодов нужно 120 дней и более: «Бычье сердце» - 135 дней, «Ракета» - 120 дней, «Титан» - 130 дней. Значит, высевать их нужно в феврале – марте. А супер-ранним сортам нужно всего 60 дней до первых помидорок, поэтому можно высеять семена и в начале мая.

Имейте в виду, уточняет наш садово-огородный эксперт, что вегетационный период начинается не с того момента, как вы посеяли семена в грунт. А когда эти семена взойдут, развернут семядоли и уже покажут наполовину, а лучше целый настоящий лист – вот это и есть полные всходы. Итого дней 10. А на момент высадки в грунт уже должны быть не меньше 5 – 7 настоящих листьев.

То же самое с капустой, перцами, баклажанами.

А как быть, если рассада перерастает? Ростки большие, а высаживать в грунт еще рано – погода не позволяет. Можно сеять «через холодильник». То есть ставить контейнеры на ночь в холодильник или на прохладный балкон, ведь рассаде нужна температура от +5 до максимум +10 градусов. Днем она растет на подоконнике, ночью спит в прохладе. И тогда растение не вытянется, будет крепким и закаленным. Главное – соблюдайте температурный режим, поменьше воды и побольше света.

Вся информация о сортах - на пакетах с семенамиФото: Мария ЛЕНЦ

Саженцы плодовых культур

В начале своей садоводческой карьеры лучше не экспериментировать с видами плодовых деревьев и кустарников. Начните с чего-нибудь простого. Не стоит в Сибири выращивать виноград, если вы еще не освоили такие неприхотливые культуры, как смородина, малина или облепиха.

Где взять саженцы. Для начала попробуйте оглядеться у соседей по даче. Плодовые кустарники имеют «привычку» разрастаться за периметр отведенной им территории. И садоводам периодически приходится убирать побеги. Добрые соседи наверняка не откажутся поделиться с вами уже укоренившимися побегами или отводками – их нужно будет просто выкопать с комом земли и перенести на новое место. Такие растения меньше болеют от пересадки, да и вы будет знать, чего от них ждать.

То же касается и ягод – земляники, клубники.

А вот с деревьями такое не прокатит. Пересаженные побеги от взрослых деревьев яблони, вишни, груши, черешни, сливы хороших плодов не дадут или дадут не сразу – их нужно прививать. Дело для новичка сложное, хотя теорию и проходят в средних классах на уроке ботаники. Поэтому для начала купите уже готовые, привитые саженцы.

К сожалению, из-за коронавируса во многих регионах отменили традиционные популярные весенние ярмарки. На них тысячи дачников обычно выбирали себе посадочный материал, общались и делились советами. Но многие магазины быстро сориентировались и теперь заполнили эту нишу.

Лук-севок не должен вызывать сомненияФото: Мария ЛЕНЦ

Советы начинающим: весна или осень

Когда лучше сажать плодовые деревья и кустарники, весной или осенью. Все зависит от климатических условий:

- Сибирь и Дальний Восток – самый оптимальный период весна. В середине мая почва уже окончательно оттает, погода станет комфортной для начала роста. На всякий случай первые две-три недели на ночь прикрывайте свои саженцы на случай заморозков. За лето они успешно окрепнут и в зиму о них можно будет не беспокоиться.

- Южные регионы – предпочтительнее осень. Потому что весна здесь приходит очень рано, затем жаркое лето. Молодые саженцы не любят жару, они подолгу укореняются и болеют. Для них подходит осень, они сразу уходят на покой и ранней весной начинают активно расти.

- Средняя полоса России – следите за погодой, что она скажет. А в целом весной лучше высадить кустарники, осенью – деревья.

Дачники сетуют: из-за коронавируса отменили все весенние выставкиФото: Мария ЛЕНЦ

А вы с какого района?

Очень важный совет для начинающих: всегда интересуйтесь, откуда посадочный материал. И попросите у продавца показать вам сертификаты Россельхознадзора. Внимательно читайте информацию на упаковках семян, не полагайтесь только на картинку. И не доверяйте соблазнительной рекламе. Например, продавец саженцев говорит: «Берите, берите, эта яблонька из Голландии» (с таким посылом, что в Голландии самые лучшие питомники в мире). Для всех садоводов, кто за Уралом – сразу «нет». Потому что климат другой: где Голландия, а где Сибирь? Что отлично растет у них, то не приживется у нас. В лучшем случае будет годами болеть, в худшем – сразу же погибнет. Оттуда даже луковицы тюльпанов не стоит покупать сибирякам – намучаетесь, а такой красоты, как у них не получите.

Запомните: посадочный материал должен быть районированным. То есть из питомников, которые находятся в одинаковой климатической зоне с вами. Не покупайте саженцы у случайных людей, просите сертификаты с указанием места происхождения. И смотрите на корневую систему. Она должна быть хорошо сформированной, с комком земли. Ветви должны быть живыми, с набухшими или уже распускающимися почками.

Чтобы стать профи садово-огородного дела, нужно начинать как можно раньшеФото: Мария ЛЕНЦ

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