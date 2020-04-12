Никогда еще народ так не рвался в огород

Сидящим по квартирам людям сейчас как никогда хочется вырваться на дачу. Приятно даже думать о своем огороде, строить планы посадок и мечтать об урожае. Но сейчас самый острый период пандемии, да и в большинстве регионов за городом еще лежит снег.

Но не время сидеть, сложа руки. Вместе с садово-огородным экспертом радио kp.ru (107,1 Fm) тетей Таней Кудряшовой открываем дачный сезон – что можно делать дома прямо сейчас! Начинаем, шаг первый: планируем посадки. Что, где, как и с чем посадить, чтобы получить максимальный урожай в непростой экономически год? Какие сотра дают максимальный урожай, что лучше всего пригодится осенью для консервации и главное – где взять правильные семена.

Главное - правильно спланировать грядкиФото: Мария ЛЕНЦ

Что-то с чем-то

Когда не пускают на дачу, дороги перекрыты в карантинных целях, можно ведь заняться топографией на местности. Простыми словами, берем бумагу в клеточку и рисуем план будущих грядок. Среди овощей встречаются друзья и враги, нужно правильно совместить их ради будущего урожая.

Таблица совместимости овощных культур

Томаты – это не еда, картошка нам нужна всегда

Для начала определимся, что будем сажать, чтобы было всего и побольше. Тетя Таня советует: если выбрать достойный семенной материал, то и огурцов, и помидоров будет достаточно. Например, индетерминантный (с неограниченным ростом) сорт огурцов – и на одной плети может вырасти до 400 плодов. Представьте, сколько понадобится банок, чтобы все закатать? А если вы посадите 4-5 штук, вам хватит заготовить солений на всех родственников. С томатами также.

Но огурцы и помидоры – это не еда. Это приложение к еде. Да и в винегрете огурец занимает последнее место. К огурцам и помидорам нужно еще что-то, чтобы насытиться.

У томатов особые требования к тепличному климату

А что же такое еда? Это картофель, морковь, свекла, капуста, фасоль и горох – то, из чего вы можете приготовить полноценные сытные блюда. Обязательно нужны лук и чеснок, без них огород – не огород и дача – не дача. Капуста – вообще незаменимая, это здоровье нашего желудочно-кишечного тракта, витамин «С» на всю зиму. Ее можно хранить вилком, квашеной, замороженной - она хуже не становится и ценности своей не теряет.

Кабачок хранится стоя

Очень ценная еда кабачки, тыква, патиссоны, из них готовят массу блюд. Но не все знают, как их сохранить на зиму. С осени накрутят икру и все. А порой так хочется к новому году нажарить свежих кабачков или запечь в духовке пшенную кашу в тыкве.

Смело планируйте посадить нынче побольше кабачков, ведь они такие неприхотливые. Как хранить, советует тетя Таня: соберете вызревшие плоды длиной не менее 50 – 60 сантиметров. Оставьте хвост 10 – 15 сантиметров и поставьте вертикально в прохладный (подальше от отопительного радиатора) темный угол. Чулан в квартире – идеальное место. С тыквой точно также. Они консервируют сами себя за плотной коркой и могут храниться до весны.

Кабачки и тыква хорошо хранятся в темном чуланеФото: Мария ЛЕНЦ

Не превращаем теплицу в коммунальную квартиру

Теплица на дачном участке незаменима. Сейчас мы как раз готовим для нее рассаду в ящичках на подоконнике. Но не переживайте, если опоздали с томатами, перцами и баклажанами, которые нужно было высевать в феврале – марте. Существует множество скороспелых сортов, они высотой не более 50 сантиметров с хорошей урожайностью. Так что у нас в запасе 2 месяца до начала лета, когда нужно их высаживать.

А пока мы дома, давайте заранее поработаем над ошибками, чтобы избежать их. Нельзя выращивать в теплице все и сразу: томаты, огурцы, баклажаны, перцы, пряные травы. У разных культур свои секреты хорошего урожая. К примеру, баклажаны капризны и требуют не менее +25 градусов – только тогда у них появится завязь. Томатам нужен сквозняк и +25 градусов. А огурцам – неподвижный воздух и парилку +35. Улавливаете мысль? Если внутри теплицы вы сделаете хорошо одному овощу, то плохо будет другому.

Если правильно подобрать сорта, успейте до осени запастись большим количеством банокФото: Мария ЛЕНЦ

Что касается количества: в теплице с классическими размерами 6 х 3 метра можно посадить 50 корней томатов и получить 50 ведер помидор. Ключевая фраза здесь: правильно выбрать сорт. Если сорт с малой листвой, можно и по 2 корня в одну лунку посадить. А если у томата мощные корни, лучше не частить, потому что растениям будет тесно, они начнут отбирать друг у друга воду.

Семена – дело тонкое

Семена – это наше все. Что посеешь, то и пожнешь. Бабушки, как и в прошлом веке, выносят на рынок свои мешочки с семенами и ящички с рассадой и продают недорого. Но стоит ли их покупать? Тетя Таня советует: даже не надейтесь на хороший урожай. Кто знает, откуда эти семена, что за сорт, какие для него нужны условия?

Представьте, покупает начинающий дачник рассаду, создает идеальные условия, а результат такой, что хоть плачь. И самооценка снизится, и желание развивать в себе высокое огородное искусство пропадет. Так что идем в магазин семян и выбираем там пакетики с яркими картинками, на которых есть вся подробная инструкция. А если в каких-то городах магазины семян закрыты по причине карантина, заходим на сайт и выбираем – их доставят прямо на дом.

Без лука и чеснока дача не дача и огород не огородФото: Мария ЛЕНЦ

ПРАКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ для начинающих №1

Где узнать характеристики сортов овощей? Исчерпывающая информация есть на пакете с семенами от лицензированного производителя. Там указано, в каком грунте лучше выращивать, сроки роста от всходов до плодоношения, размеры плода, в каком виде их предпочтительно употреблять – свежими или законсервировать. С какими культурами уживается, а от кого нужно держать подальше. И, конечно, информацию можно найти на специализированных сайтах в интернете.

ПРАКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ для начинающих №2

Пока в Сибири тает снег, в южных районах России уже пора сажать картошку. Как? Не частите! Попробуйте посадить рядами. В ряду между кустами – 20 – 25 сантиметров (на расстоянии штык-лопаты друг от друга). А между рядами 70 – 90 сантиметров. Поучается, что на 1 квадратном метре растет 6 кустов картофеля. После того, как их окучите, кустам хватит с боков и обогрева, и воды.

ПРАКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ для начинающих №3

Если насыпать больше удобрений, можно ли получить больше урожая? Нет, нельзя! Нормы нужно соблюдать. Иначе растения, «переевшись» удобрениями, просто погибнут от химического ожога. Да и плоды от таких растений опасно употреблять в пищу.