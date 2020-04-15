Аренда дач на лето: 4 совета эксперта, как выгодно снять за городом домик и участок земли

В период самоизоляции, трудностей с работой и деньгами многие задумываются о том, чтобы провести лето на даче и вырастить свой урожай. Но не каждому повезло быть владельцем заветных шести соток. Как быть? Можно взять участок в аренду. Наш садово-огородный эксперт радио «КП» (107,1 Fm) тетя Таня Кудряшова расскажет, как выбрать правильную дачу – чтобы и для отдыха, и для урожая хватило. А тем, кто хочет сдать участок, наоборот - как не прогадать с арендатором.

Совет первый: транспортная доступность

Большинству крупных городов от советских времен досталось замечательное наследство – на всех железнодорожных и автомобильных выездах стоят целые садово-дачные поселки. Это к тому, что выбирать себе дачу нужно, прежде всего, исходя из транспортной доступности. Чтобы можно было добраться до нее и на личном транспорте, и на электричке, и на автобусе. Представьте, вырастили вы богатый урожай, а по осени как будете вывозить его по слякоти и бездорожью?

Главный критерий выбора дачи - транспортная доступностьФото: ИВАНОВА Диана

Если нет личного автомобиля, не берите дачу далеко от дороги, советует тетя Таня. Представьте, вы сошли с электрички, шагаете семьей километров пять по лесу, собираете клещей, дети хнычут, у старичков ноги болят, да еще тяжелые сумки с продуктами и вещами, комары пищат над ухом… После двух-трех таких поездок вы эту дачу возненавидите.

И снова в тему транспортной доступности: если нет личного автомобиля, выбирайте электричку или автобусФото: Мария ЛЕНЦ

Совет второй: как быстрее найти

Дачи можно условно разделить на две категории: первая – «дорого-богато», вторая – «нам морковку посадить». Что вы ходите от нее? Если загорать в шезлонге и по вечерам пить коктейли на балконе с видом на закат – это вам нужно к риэлторам. Владельцы дорогой загородной недвижимости объявления на заборе не вывешивают, они предпочитают поручить поиск арендаторов специалистам.

А если вам нужен участок с домиком, чтобы к осени забить подвалы соленьями-вареньями, тут схема поиска немного другая. Можно, конечно, обратиться к риэлторам, но вариантов будет немного, они неохотно берут такую работу. Да и зачем вам переплачивать за услуги? Мы пойдет другим путем.

А такие дорогие дачи можно снять через риелтораФото: ИВАНОВА Диана

У каждого садового общества есть садовый комитет и председатель. У них вся информация, они могут подсказать, кто сдает дачу. Контакты можно найти в интернете. «Яндекс.Карты» или «2Гис» в этом плане – отличная шпаргалка, там все телефоны.

Если дача находится за чертой города – приезжаете в сельский совет, на территории которого она находится, там вас снабдят координатами председателя садового комитета. Кстати, вдруг там подскажут, где в селе можно арендовать дом на все лето.

Можете попробовать и такой способ: сели на автомобиль, проехались по улицам дачного поселка, глядишь, на воротах объявление «Сдается, звонить по номеру…»

Без воды вы урожай не выраститеФото: ИВАНОВА Диана

Совет третий: что должно быть «в наборе»

Важный пункт для тех, кто только начинает «карьеру» садовода.

- Во-первых, вам нужна вода, без нее ничего не вырастет. Это может быть водопровод на участке или колонка у ворот. Если колодец – хорошо иметь насос, а то руками ведра поднимать устанете. Если под боком течет ручей, считайте, что вам эту дачу сам бог послал (вода из ручья считается самой полезной). На худой конец, коли нет водоема и водлопровода, подойдут большие емкости – собирать дождевую воду с крыши дома. Ведер на сто или двести. Один хороший ливень – и запас воды вам обеспечен.

- Во-вторых, желательно электричество. Свечи и керосиновые лампы в летний вечер – это романтично, но не практично.

- В третьих, нужен домик, а в домике – печь. Чтобы было где ночевать, в прохладный день согреться, после дождя обсушиться. Кстати, загляните на чердак и проверьте, чтобы крыша была целой и не протекала.

- В четвертых, инвентарь. Его, конечно, можно приобрести самим, но знаете, сколько стоит хорошая лопата? От 450 до 1000 рублей. А нужен целый арсенал. В общем, если есть садовый инвентарь – это зачет.

Ухоженную дачу видно со стороныФото: ИВАНОВА Диана

Совет четвертый: составляйте договор

Важный момент, который нужно соблюсти – заключить двухсторонний договор аренды. Хотите – от руки напишите, хотите – с интернета скачайте. Важна не форма, а содержание и к нему нужно подойти внимательно. Перво-наперво убедитесь в праве собственности на участок. А то знаете ли – отдали деньги за аренду за все лето вперед, а потом приезжает настоящий хозяин и – «прошу на выход».

Внесите в договор паспортные данные и все ваши соглашения с владельцем дачного участка: цена, срок аренды, условия оплаты. Важно договориться на берегу: кто будет платить за свет, водоснабжение (если проведен водопровод) и охрану. Пропишите в документе, что находится на участке: садовый инвентарь, теплица, холодильник, кровать, мебель. Если разбито стекло в домике – так и запишите: «разбито оконное стекло».

Обязательно внесите в договор плодовые деревья или кустарники, решите, кто будет ухаживать за ними и собирать по осени урожай.

В общем, вы поняли: договор аренды – это взаимная ответственность арендатора и арендодателя друг перед другом. Составили в двух экземплярах, подписались – и на все лето дача в вашем распоряжении.

Еще листья на деревьях не распустились, а народ уже на дачу стремитсяФото: Мария ЛЕНЦ

КСТАТИ

От чего зависит цена

Будьте готовы к тому, что чем ухоженнее дачный участок, есть гараж и баня, тем дороже за него могут попросить и условия выставят соответствующие. Примерный ценник от 10 до 25 тысяч рублей в месяц. Или за 5 месяцев (с мая по сентябрь включительно) от 55 до 70 тысяч рублей.

Однако может повезти. Например, владелец может уступить вам дачу за обещание платить за свет, воду и охрану. Для таких владельцев важно, чтобы земля лето не простаивала и не успела зарасти сорняками. В общем, как договоритесь. И если в европейской части страны нужно поспешить, там огородный сезон начинается раньше, то у сибиряков еще есть пара-тройка недель на поиски дачи своей мечты.