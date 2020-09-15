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«Прощайте, Великий Мастер и Человек»: в Красноярске прощаются с народным архитектором Арэгом Демирхановым

Прощание проходит в здании Большого концертного зала, которое сам он когда-то спроектировал
Ольга КОСТИНА
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Прощание проходит в здании БКЗ

Прощание проходит в здании БКЗ

Фото: Мария ЛЕНЦ

15 сентября красноярцы прощаются с народным архитектором Арэгом Демирхановым. Его называют творцом Красноярска, который сделал его облик узнаваемым. Большинство творений, стали символами города. А он сам - легендой…

Архитектор спроектировал Театральную площадь

Архитектор спроектировал Театральную площадь

Фото: Мария ЛЕНЦ

Почетный гражданин Красноярска и Красноярского края. Народный архитектор России. Его не стало 11 сентября после продолжительной болезни. Арэгу Саркисовичу было 88 лет…

Когда Арэг Демирханов спроектировал это здание

Когда Арэг Демирханов спроектировал это здание

Фото: Мария ЛЕНЦ

Вот что про него сейчас говорят, прощаясь:

«О таких говорят - человек-эпоха».

«Один из величайших людей нашей эпохи, человек, благодаря которому создан современный облик Красноярска».

Последние годы Арэг Демирханов сильно болел

Последние годы Арэг Демирханов сильно болел

Фото: Мария ЛЕНЦ

«Мудрец. Он был одним из тех, кто заслуживал настоящего уважения сам. И кто уважал других».

«Я любовался на этот образ красноярского Дамблдора».

«Интеллигентный, душевный, талантливый».

Люди несут цветы

Люди несут цветы

Фото: Мария ЛЕНЦ

В 1964 году уже опытный специалист Арэг Демирханов приехал в Красноярск, где как раз намечался строительный бум.

- За короткий срок из города, где не было ни оперного театра, ни концертного зала, ни цирка, ни стадиона, ни музеев, Красноярск превратился в центр, где все это появилось в лучшем виде, - вспоминал Арэг Демирханов.- Именно взаимопонимание, которое сложилось у нас с Павлом Стефановичем (прим. Ред. – тогда руководителем Красноярского края), позволило воплотить все это в жизнь.

Проститься с народным архитектором пришли десятки людей, они говорят слова соболезнования его родным

Проститься с народным архитектором пришли десятки людей, они говорят слова соболезнования его родным

Фото: Мария ЛЕНЦ

Демирханов участвовал в более чем ста архитектурных проектах. И не только в нашем крае, но и других регионах. Творения Арэга Саркисовича знакомы каждому красноярцу: музей на Стрелке, краевая филармония, церкви и многие другие объекты.

Арэгу Саркисовичу было 88 лет

Арэгу Саркисовичу было 88 лет

Фото: Мария ЛЕНЦ

Он гордился каскадными фонтанами на Театральной площади. А Большой концертный зал сделал так, чтобы был виден весь ансамбль Михаила Семеновича Годенко. Именно ему была посвящена эта работа.

Архитектор спроектировал Театральную площадь

Архитектор спроектировал Театральную площадь

Фото: Мария ЛЕНЦ

Зал филармонии - Ивану Всеволодовичу Шпиллеру, дирижеру будущего симфонического оркестра. А еще он представлял свои рисунки и творческие работы на персональных выставках.

Красноярск обязан многими запоминающимися местами Арэгу Демирханову

Красноярск обязан многими запоминающимися местами Арэгу Демирханову

Фото: Мария ЛЕНЦ

Одна из его картин сейчас украшает стены Красноярского Кардиоцентра. Об этом написала на своей страничке в соцсети Наталья Жабыко, представитель Кардиоцентра:

«Эту картину написал Арэг Саркисович Демирханов, называется она Орхидея-2. Десять лет она висит в моем кабинете в Кардиоцентре. Теперь она - память. Его лицо еще при жизни было ликом, общаться с ним было счастьем. Прощайте, Великий Мастер и Человек…».

Эту картину написал Арэг Саркисович Демирханов Фото: соцсети

Эту картину написал Арэг Саркисович Демирханов Фото: соцсети

Он любил Красноярск, но его огорчало то, что происходило в последние годы в градостроительстве - точечная высотная застройка. А больше всего Арэг Саркисович Он переживал за берега Енисея и часто говорил, что наша сибирская река - это великолепная природная доминанта, требующая великолепного обрамления! Поэтому он настаивал на запрете муниципальной земли частным лицам.

Благодаря Арэгу Саркисовичу у нас появился свой Биг-Бен

Благодаря Арэгу Саркисовичу у нас появился свой Биг-Бен

Фото: Мария ЛЕНЦ

И вот сегодня мы с ним прощаемся…

- Я поймала дикое ощущение, вот я стою на БКЗ, вокруг ЕГО здания, площадь, дороги и вот ОН тут внутри одного из своих зданий, - сказала красноярка Мария, побывавшая на прощании с Арэгом Саркисовичем.

Театр кукол - тоже работа народного архитектора

Театр кукол - тоже работа народного архитектора

Фото: Мария ЛЕНЦ

«Комсомольская правда» - Красноярск выражает соболезнования родным и близким Арэга Саркисовича.

СПРАВКА КП

Арэг Саркисович Демирханов (21.07.1932-11.09.2020). Вечная память. Фото: соцсети

Арэг Саркисович Демирханов (21.07.1932-11.09.2020). Вечная память. Фото: соцсети

Арэг Саркисович Демирханов родился 21 июня 1932 в Новосибирске, в семье известного журналиста. В 1956 году окончил Новосибирский инженерно-строительный институт имени В. В. Куйбышева. С 1964 года живет и работает в Красноярске. На берегах Енисея Демирханов руководил архитектурной мастерской, а позднее стал главным архитектором института «Красноярскгражданпроект». Он был близко знаком с Павлом Федирко, который руководил краем с 1972 по 1987 год. Вместе они внесли большой вклад в преображение столицы края.

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