«Прощайте, Великий Мастер и Человек»: в Красноярске прощаются с народным архитектором Арэгом Демирхановым

Прощание проходит в здании БКЗ Фото: Мария ЛЕНЦ

15 сентября красноярцы прощаются с народным архитектором Арэгом Демирхановым. Его называют творцом Красноярска, который сделал его облик узнаваемым. Большинство творений, стали символами города. А он сам - легендой…

Архитектор спроектировал Театральную площадь Фото: Мария ЛЕНЦ

Почетный гражданин Красноярска и Красноярского края. Народный архитектор России. Его не стало 11 сентября после продолжительной болезни. Арэгу Саркисовичу было 88 лет…

Когда Арэг Демирханов спроектировал это здание Фото: Мария ЛЕНЦ

Вот что про него сейчас говорят, прощаясь:

«О таких говорят - человек-эпоха».

«Один из величайших людей нашей эпохи, человек, благодаря которому создан современный облик Красноярска».

Последние годы Арэг Демирханов сильно болел Фото: Мария ЛЕНЦ

«Мудрец. Он был одним из тех, кто заслуживал настоящего уважения сам. И кто уважал других».

«Я любовался на этот образ красноярского Дамблдора».

«Интеллигентный, душевный, талантливый».

Люди несут цветы Фото: Мария ЛЕНЦ

В 1964 году уже опытный специалист Арэг Демирханов приехал в Красноярск, где как раз намечался строительный бум.

- За короткий срок из города, где не было ни оперного театра, ни концертного зала, ни цирка, ни стадиона, ни музеев, Красноярск превратился в центр, где все это появилось в лучшем виде, - вспоминал Арэг Демирханов.- Именно взаимопонимание, которое сложилось у нас с Павлом Стефановичем (прим. Ред. – тогда руководителем Красноярского края), позволило воплотить все это в жизнь.

Проститься с народным архитектором пришли десятки людей, они говорят слова соболезнования его родным Фото: Мария ЛЕНЦ

Демирханов участвовал в более чем ста архитектурных проектах. И не только в нашем крае, но и других регионах. Творения Арэга Саркисовича знакомы каждому красноярцу: музей на Стрелке, краевая филармония, церкви и многие другие объекты.

Арэгу Саркисовичу было 88 лет Фото: Мария ЛЕНЦ

Он гордился каскадными фонтанами на Театральной площади. А Большой концертный зал сделал так, чтобы был виден весь ансамбль Михаила Семеновича Годенко. Именно ему была посвящена эта работа.

Архитектор спроектировал Театральную площадь Фото: Мария ЛЕНЦ

Зал филармонии - Ивану Всеволодовичу Шпиллеру, дирижеру будущего симфонического оркестра. А еще он представлял свои рисунки и творческие работы на персональных выставках.

Красноярск обязан многими запоминающимися местами Арэгу Демирханову Фото: Мария ЛЕНЦ

Одна из его картин сейчас украшает стены Красноярского Кардиоцентра. Об этом написала на своей страничке в соцсети Наталья Жабыко, представитель Кардиоцентра:

«Эту картину написал Арэг Саркисович Демирханов, называется она Орхидея-2. Десять лет она висит в моем кабинете в Кардиоцентре. Теперь она - память. Его лицо еще при жизни было ликом, общаться с ним было счастьем. Прощайте, Великий Мастер и Человек…».

Эту картину написал Арэг Саркисович Демирханов Фото: соцсети

Он любил Красноярск, но его огорчало то, что происходило в последние годы в градостроительстве - точечная высотная застройка. А больше всего Арэг Саркисович Он переживал за берега Енисея и часто говорил, что наша сибирская река - это великолепная природная доминанта, требующая великолепного обрамления! Поэтому он настаивал на запрете муниципальной земли частным лицам.

Благодаря Арэгу Саркисовичу у нас появился свой Биг-Бен Фото: Мария ЛЕНЦ

И вот сегодня мы с ним прощаемся…

- Я поймала дикое ощущение, вот я стою на БКЗ, вокруг ЕГО здания, площадь, дороги и вот ОН тут внутри одного из своих зданий, - сказала красноярка Мария, побывавшая на прощании с Арэгом Саркисовичем.

Театр кукол - тоже работа народного архитектора Фото: Мария ЛЕНЦ

«Комсомольская правда» - Красноярск выражает соболезнования родным и близким Арэга Саркисовича.

СПРАВКА КП

Арэг Саркисович Демирханов (21.07.1932-11.09.2020). Вечная память. Фото: соцсети

Арэг Саркисович Демирханов родился 21 июня 1932 в Новосибирске, в семье известного журналиста. В 1956 году окончил Новосибирский инженерно-строительный институт имени В. В. Куйбышева. С 1964 года живет и работает в Красноярске. На берегах Енисея Демирханов руководил архитектурной мастерской, а позднее стал главным архитектором института «Красноярскгражданпроект». Он был близко знаком с Павлом Федирко, который руководил краем с 1972 по 1987 год. Вместе они внесли большой вклад в преображение столицы края.

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