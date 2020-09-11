Народный архитектор Арэг Демирханов умер в Красноярске

Светлая память, Арэг Саркисович! Фото: Мария ЛЕНЦ

Печальное известие: не стало Арэга Демирханова. Знаменитый архитектор, почетный гражданин Красноярского края умер в клинике от продолжительной болезни, сообщает ТВК со ссылкой на собственный источник в БСМП. Арэгу Саркисовичу было 88 лет.

Его знал каждый красноярец. Большой концертный зал, культурно-исторический центр, площадь Мира на Стрелке, театр кукол, фонтан «Реки Сибири», башня с часами на здании администрации, - все это дело рук Арэга Саркисовича. Наш город обрел свое лицо во многом благодаря ему.

«Комсомольская правда – Красноярск» приносит соболезнования родным, друзьям и коллегам Арэга Саркисовича Демирханова.

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У заслуженного архитектора РСФСР Арэга Демирханова из-за обморожения отняли пальцы рук

Народного архитектора России Арэга Демирханова знает каждый красноярец. Наш город обрел свое лицо во многом благодаря ему. Большой концертный зал, культурно-исторический центр, площадь Мира на Стрелке, театр кукол, фонтан «Реки Сибири», башня с часами на здании администрации, - все это дело рук Арэга Саркисовича. (Подробности).

Родные Арэга Демирханова: «Мы не бедствуем!»

Еще совсем недавно двери здесь не запирались – в маленькую квартирку шли и шли люди. Одна камера сменяла другую. Микрофоны, диктофоны, журналисты… И всех волновало одно: как Арэг Саркисович?

Накануне стало известно: у знаменитого Демирханова, архитектора, создавшего лицо нашего города, беда. После обморожения отняли 6 пальцев на руках, теперь ему необходима помощь, поделился в соцсетях друг художника (Подробности).