«Один из величайших людей нашей эпохи»: красноярцы скорбят по ушедшему из жизни архитектору Арэгу Демирханову

Архитектор Арэг Демирханов умер в Красноярске Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярск понес очень чувствительную потерю. Заслуженный архитектор России и Почетный гражданин Красноярска и Красноярского края Арэг Демирханов скончался в больнице после продолжительной болезни на 89 году жизни.

Напомним, Арэг Демирханов родился в Новосибирске, где окончил инженерно-строительный институт имени Куйбышева. В краевой центр он переехал в 1964 году.

Арэг Саркисович проектировал Большой концертный зал, культурно-исторический центр, площадь Мира на Стрелке, театр кукол, фонтан «Реки Сибири», башню с часами на здании администрации, армянскую церковь на Взлетке. Он создавал архитектурную часть двух памятников - «Кандальный путь» на Красрабе и памятника Чехову.

О смерти народного архитектора сообщил его внук Фото: соцсети

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, последние годы народный архитектор сильно болел. О его смерти сообщил в соцсетях его внук Давид:

«Сегодня вечером после продолжительной болезни ушел из жизни мой Дед. Народный Архитектор России. Почетный гражданин Красноярска и Края Арэг Саркисович Демирханов».

Добрые слова в память об Арэге Демирханове написали многие известные красноярцы.

Губернатор Александр Усс:

«Ушел из жизни Арэг Саркисович Демирханов...

О таких говорят - человек-эпоха. И дело не только в том, что именно с ним связаны лучшие архитектурные решения в новеи шеи истории нашеи краевои столицы - города Красноярска.

Неповторимыи колорит его личности, высочаи шая культура, утонченная интеллигентность в сочетании с силои характера - все это многие годы добавляло нашеи общественнои атмосфере благородства, чистоты и добра. В прошлом юбилеи ном году именно ему, единственному из красноярцев, было присвоено звание поче тного гражданина Красноярского края. И именно он поднялся на нашу главную сцену как человек, воплотившии в себе лучшие качества своих земляков.

Это говорит о многом.

Дорогои наш, Арэг Саркисович, спасибо Вам! Спасибо за все!».

О таких говорят - человек-эпоха Фото: соцсети

Депутат Госдумы Петр Пимашков:

«Очень тяжелая весть пришла…

Сегодня ушел из жизни Арэг Саркисович Демирханов. Для всех, кто понимает масштаб личности, не надо даже вспоминать все его регалии и звания - это один из величайших людей нашей эпохи, человек, благодаря которому создан современный облик Красноярска. Нет ни одного архитектурно значимого места в нашем городе, которое не было создано его талантом и трудом.

Меня связывали долгие годы дружбы с Арэгом Саркисовичем. Интеллигентный, тактичный, бесконечно душевный и очень талантливый человек; всю свою творческую жизнь он посвятил городу Красноярску…

Наше горе безмерно, мы потеряли великого гражданина, большого патриота, выдающегося художника и архитектора, большого друга…

Пройдут годы, десятилетия, новые, молодые поколения красноярцев проходя по знаковым местам – в Университете, на Стрелке или по набережной Енисея будут любоваться плодами его великого творчества… Прощай, дорогой Арэг Саркисович! Память о тебе в Красноярске будет бессмертна…»

Башню с часами на здании администрации тоже спроектировал Арэг Саркисович Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский телеведущий и бизнесмен Владимир Перекотий:

«ДЕМИРХАНОВ.

Он был одним из тех, кто заслуживал настоящего уважения сам. И кто уважал других. Демирханов был, пожалуй, единственным человеком, который не только сформировал парадную застройку центра, но своим авторитетом до конца добавлял и в постсоветском Красноярске авторитета... АРХИТЕКТУРЕ. Тому, чего у нас почти и нет.

Мудрец. С вами было интересно разговаривать, Арег Саркисович».

Депутат Законодательного Собрания Красноярского края Илья Зайцев:

«Арэг Саркисович Демирханов (21.07.1932-11.09.2020). Вечная память. Спасибо вам за все!».

Арэгу Демирханову присвоили звание «Почетный гражданин Красноярского края» Фото: правительство края

Социолог Андрей Шалимов:

«Умер Арэг Саркисович Демирханов. Когда в Городскую школу актива в 2000 году ныне тоже покойный Алексей Михайлович Клешко привез этого седовласого, высокого старца в светлом костюме с большой папкой под мышкой с фотографиями, рисунками, проектами, то меня поразило даже не то, сколько ему удалось спроектировать в Красноярске, но сколько из этого пока не построено, недостроено или даже не будет никогда возведено.

Позже когда я видел Арэга Саркисовича прогуливающегося по проспекту Мира, выходящего на площадь Мира, которая целиком «его», то я все время не решался с ним попроситься сфотографироваться. Потому что мысль моя была про то, что он уходит, что я хочу прикоснуться к нему «пока живой». И это чувство я считал в себе низким, недостойным этого творца и не подходил к нему. Просто любовался на этот образ красноярского Дамблдора или Гендальфа, думал про то, что он должен быть счастлив видеть реализованное, восхищался масштабом.

Очень важно, чтобы наследие Демирханова в нашем городе почиталось, изучалось, выставлялось и ценилось. Такие люди, как он суть, сердцевина красноярскости. Нельзя это потерять».

Красноярцы любили и уважали народного архитектора Фото: Мария ЛЕНЦ

Представитель красноярского Городского Совета Евгения Бутылина:

«Арэг - это солнце.

Именно так переводится с армянского имя Арэга Саркисовича Демирханова. Многие годы он «светил» на архитектурном небосклоне города Красноярска и края.

Он спроектировал здания администрации города, Енисейского речного пароходства, гостиницы «Красноярск»… Да, можно сказать, весь центр Красноярска - детище Арэга Саркисовича. И это лишь малая часть того, к чему приложил руку творец - заслуженный архитектор РСФСР, народный архитектор РФ, почетный гражданин Красноярска, почетный гражданин Красноярского края.

Я неоднократно видела Арэга Демирханова в стенах горсовета, фотографировала, чтобы потом пристально рассмотреть черты лица человека, который рожден гением. Чтобы хоть немножко прикоснуться к легенде…

Вечная память Арэгу Саркисовичу…».

«Комсомольская правда» - Красноярск выражает соболезнования родным и близким Арэга Саркисовича.

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