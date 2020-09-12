«Один из величайших людей нашей эпохи»: красноярцы скорбят по ушедшему из жизни архитектору Арэгу Демирханову

Архитектор Арэг Демирханов умер в Красноярске
Фото: Мария ЛЕНЦ
Красноярск понес очень чувствительную потерю. Заслуженный архитектор России и Почетный гражданин Красноярска и Красноярского края Арэг Демирханов скончался в больнице после продолжительной болезни на 89 году жизни.
Напомним, Арэг Демирханов родился в Новосибирске, где окончил инженерно-строительный институт имени Куйбышева. В краевой центр он переехал в 1964 году.
Арэг Саркисович проектировал Большой концертный зал, культурно-исторический центр, площадь Мира на Стрелке, театр кукол, фонтан «Реки Сибири», башню с часами на здании администрации, армянскую церковь на Взлетке. Он создавал архитектурную часть двух памятников - «Кандальный путь» на Красрабе и памятника Чехову.
О смерти народного архитектора сообщил его внук Фото: соцсети
Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, последние годы народный архитектор сильно болел. О его смерти сообщил в соцсетях его внук Давид:
«Сегодня вечером после продолжительной болезни ушел из жизни мой Дед. Народный Архитектор России. Почетный гражданин Красноярска и Края Арэг Саркисович Демирханов».
Добрые слова в память об Арэге Демирханове написали многие известные красноярцы.
Губернатор Александр Усс:
«Ушел из жизни Арэг Саркисович Демирханов...
О таких говорят - человек-эпоха. И дело не только в том, что именно с ним связаны лучшие архитектурные решения в новеи шеи истории нашеи краевои столицы - города Красноярска.
Неповторимыи колорит его личности, высочаи шая культура, утонченная интеллигентность в сочетании с силои характера - все это многие годы добавляло нашеи общественнои атмосфере благородства, чистоты и добра. В прошлом юбилеи ном году именно ему, единственному из красноярцев, было присвоено звание поче тного гражданина Красноярского края. И именно он поднялся на нашу главную сцену как человек, воплотившии в себе лучшие качества своих земляков.
Это говорит о многом.
Дорогои наш, Арэг Саркисович, спасибо Вам! Спасибо за все!».
О таких говорят - человек-эпоха Фото: соцсети
Депутат Госдумы Петр Пимашков:
«Очень тяжелая весть пришла…
Сегодня ушел из жизни Арэг Саркисович Демирханов. Для всех, кто понимает масштаб личности, не надо даже вспоминать все его регалии и звания - это один из величайших людей нашей эпохи, человек, благодаря которому создан современный облик Красноярска. Нет ни одного архитектурно значимого места в нашем городе, которое не было создано его талантом и трудом.
Меня связывали долгие годы дружбы с Арэгом Саркисовичем. Интеллигентный, тактичный, бесконечно душевный и очень талантливый человек; всю свою творческую жизнь он посвятил городу Красноярску…
Наше горе безмерно, мы потеряли великого гражданина, большого патриота, выдающегося художника и архитектора, большого друга…
Пройдут годы, десятилетия, новые, молодые поколения красноярцев проходя по знаковым местам – в Университете, на Стрелке или по набережной Енисея будут любоваться плодами его великого творчества… Прощай, дорогой Арэг Саркисович! Память о тебе в Красноярске будет бессмертна…»
Башню с часами на здании администрации тоже спроектировал Арэг Саркисович
Фото: Мария ЛЕНЦ
Красноярский телеведущий и бизнесмен Владимир Перекотий:
«ДЕМИРХАНОВ.
Он был одним из тех, кто заслуживал настоящего уважения сам. И кто уважал других. Демирханов был, пожалуй, единственным человеком, который не только сформировал парадную застройку центра, но своим авторитетом до конца добавлял и в постсоветском Красноярске авторитета... АРХИТЕКТУРЕ. Тому, чего у нас почти и нет.
Мудрец. С вами было интересно разговаривать, Арег Саркисович».
Депутат Законодательного Собрания Красноярского края Илья Зайцев:
«Арэг Саркисович Демирханов (21.07.1932-11.09.2020). Вечная память. Спасибо вам за все!».
Арэгу Демирханову присвоили звание «Почетный гражданин Красноярского края» Фото: правительство края
Социолог Андрей Шалимов:
«Умер Арэг Саркисович Демирханов. Когда в Городскую школу актива в 2000 году ныне тоже покойный Алексей Михайлович Клешко привез этого седовласого, высокого старца в светлом костюме с большой папкой под мышкой с фотографиями, рисунками, проектами, то меня поразило даже не то, сколько ему удалось спроектировать в Красноярске, но сколько из этого пока не построено, недостроено или даже не будет никогда возведено.
Позже когда я видел Арэга Саркисовича прогуливающегося по проспекту Мира, выходящего на площадь Мира, которая целиком «его», то я все время не решался с ним попроситься сфотографироваться. Потому что мысль моя была про то, что он уходит, что я хочу прикоснуться к нему «пока живой». И это чувство я считал в себе низким, недостойным этого творца и не подходил к нему. Просто любовался на этот образ красноярского Дамблдора или Гендальфа, думал про то, что он должен быть счастлив видеть реализованное, восхищался масштабом.
Очень важно, чтобы наследие Демирханова в нашем городе почиталось, изучалось, выставлялось и ценилось. Такие люди, как он суть, сердцевина красноярскости. Нельзя это потерять».
Красноярцы любили и уважали народного архитектора
Фото: Мария ЛЕНЦ
Представитель красноярского Городского Совета Евгения Бутылина:
«Арэг - это солнце.
Именно так переводится с армянского имя Арэга Саркисовича Демирханова. Многие годы он «светил» на архитектурном небосклоне города Красноярска и края.
Он спроектировал здания администрации города, Енисейского речного пароходства, гостиницы «Красноярск»… Да, можно сказать, весь центр Красноярска - детище Арэга Саркисовича. И это лишь малая часть того, к чему приложил руку творец - заслуженный архитектор РСФСР, народный архитектор РФ, почетный гражданин Красноярска, почетный гражданин Красноярского края.
Я неоднократно видела Арэга Демирханова в стенах горсовета, фотографировала, чтобы потом пристально рассмотреть черты лица человека, который рожден гением. Чтобы хоть немножко прикоснуться к легенде…
Вечная память Арэгу Саркисовичу…».
«Комсомольская правда» - Красноярск выражает соболезнования родным и близким Арэга Саркисовича.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
У заслуженного архитектора РСФСР Арэга Демирханова из-за обморожения отняли пальцы рук
Народного архитектора России Арэга Демирханова знает каждый красноярец. Наш город обрел свое лицо во многом благодаря ему. Большой концертный зал, культурно-исторический центр, площадь Мира на Стрелке, театр кукол, фонтан «Реки Сибири», башня с часами на здании администрации, - все это дело рук Арэга Саркисовича. (Подробности).
Родные Арэга Демирханова: «Мы не бедствуем!»
Еще совсем недавно двери здесь не запирались – в маленькую квартирку шли и шли люди. Одна камера сменяла другую. Микрофоны, диктофоны, журналисты… И всех волновало одно: как Арэг Саркисович?
Накануне стало известно: у знаменитого Демирханова, архитектора, создавшего лицо нашего города, беда. После обморожения отняли 6 пальцев на руках, теперь ему необходима помощь, поделился в соцсетях друг художника (Подробности).
Народный архитектор Арэг Демирханов умер в Красноярске
Его знал каждый красноярец. Большой концертный зал, культурно-исторический центр, площадь Мира на Стрелке, театр кукол, фонтан «Реки Сибири», башня с часами на здании администрации, - все это дело рук Арэга Саркисовича. Наш город обрел свое лицо во многом благодаря ему (подробнее).