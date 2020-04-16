В Красноярске подросток готовил нападение на школу, но помешал коронавирус

В Красноярске вооруженные СОБРовцы в бронежилетах врываются в дом, высвечивая темноту фонариками и укладывают на пол подростка в спортивном костюме. Он готовил нападение на свою школу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/773563" frameborder="0"></iframe> В Красноярске сотрудники ФСБ задержали подростка, который готовил нападение на школу. Видео: ФСБ.

- На пол, на пол, на пол!

- Что я сделал?!

...К счастью, ничего не сделал, не успел. В Красноярске задержали подростка, который готовился устроить кровавую бойню в школе. Подробностей пока очень мало, но известно: при обыске у него нашли обрез охотничьего ружья и патроны к нему, четыре трубки, начиненные порохом (самодельная взрывчатка) с надписью «исход».

Самодельное взрывное устройство. Фото: ФСБ

- Это ваше?

- Мое.

- Зачем вам понадобились данные предметы?

- Для расстрела в школе.

Известно, что нашли и дневники: парень подробно описывал, что готовится сделать.

По личной информации «Комсомольской правды» - Красноярск, нападение он готовил давно, и заранее запланировал дату – 20 апреля. Но вмешался коронавирус – школы опустели, - подросток строил новые планы. Которые сорвали уже силовики.

Самодельное взрывное устройство. Фото: ФСБ

Как стало известно о готовящемся преступлении – информация закрытая обычно это ложится в формулировку «оперативным путем». По одной из версий, парень делился с кем-то своими планами .по другой – тревожные посты были замечены в соцсетях.

И, как мы выяснили, речь идет об одной из школ в Ленинском районе Красноярска – район один из самый неблагополучных, окраина города. Сама семья живет в частном доме, внешне, - и внутри и снаружи, обстановка в нем вполне нормальная.

Фото: ФСБ

Что стало мотивом, был ли у парня конфликт в школе или он стал жертвой вербовки, что тоже не исключено (спецслужбы не раз поднимали проблему широкого распространения деструктивных идеологий в подростковых группах в интернете, такие сообщества блокируются Роскомнадзором) - выясняется, - «Комсомольская правда» следит за развитием событий.

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