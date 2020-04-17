«Маленький, щуплый, в глазах - страх»: суд отправил под стражу на два месяца готовившего атаку на школу подростка

Маленький, ростом метр пятьдесят или даже меньше, щуплый, сутулый... В глазах - страх. Таким привезли в краевой суд 14-летнего подростка из Ленинского района Красноярска, готовившего расстрел в собственной школе.

Подросток во время задержания. Фото: ФСБ

Даже не верится, что этот пацан проходит подозреваемым сразу по трем статьям, и все очень тяжелые: «Приготовление к террористическому акту», «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности» и «Незаконное изготовление взрывных устройств», а это до 20 лет тюрьмы.

Фото: ФСБ

Заседание длилось больше двух часов, и все же в красноярском краевом суде приняли решение: отправить подростка под стражу на два месяца. Потом срок могут продлить, пояснили журналистам «КП-Красноярск».

Кстати, парня перемещали по городу с соблюдением строгой секретности. В суде вывели из обратного входа, на подъезде к следственному комитету автомобиль вплотную прижали к дверям. Он практически въехал в стену здания. Даже, если стоять вплотную, лица не разглядишь. Технология в таких случаях отработана, тем более причины тут сразу две: терроризм - это очень серьезно, тем более подозревают несовершеннолетнего, почти ребенка.

Около здания СК машину вплотную прижали ко входу.Фото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, нападение на собственную школу он планировал за четыре месяца, с января. Кровавую бойню наметил на 20 апреля, день рождения Гитлера. Специально, или совпадение, еще предстоит выяснить.

Как ни парадоксально звучит, расправе помешал коронавирус. Из-за пандемии в крае ввели режим полной самоизоляции, школьников отправили учиться дистанционно. Так что атаку пришлось не отменить – отложить.

СВУ школьника. Фото: ФСБ

На днях несостоявшегося террориста взяли собровцы в бронежилетах. При обыске в сарае у дома парня нашли обрез охотничьего ружья, патроны к нему и четыре трубки, начиненные порохом (самодельная взрывчатка) с надписью «исход». Он и не думал скрывать: «Это мое». Страшно представить, что могло бы произойти, если успел пустить все в дело. На вопрос, зачем ему такой арсенал, отвечал прямо: «Для расстрела в школе».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/773563" frameborder="0"></iframe> В Красноярске сотрудники ФСБ задержали подростка, который готовил нападение на школу. Видео: ФСБ.

Как должна была произойти бойня, подробно описывал в своих дневниках. Словно бы смаковал, проигрывая ситуацию раз за разом. Почему решился на такой шаг, хотел отомстить кому-то в школе или стал жертвой вербовки (а старшеклассников нередко используют втемную для распространения деструктивных идеологий), выясняют следователи и сотрудники ФСБ.

… И вот только что решился вопрос о мере пресечения. Задумавшего расправу над своими одноклассниками и учителями взяли под арест на два месяца. А из зала суда сразу увезли в следственный комитет. Статьи, повторимся, тяжелые, видимо, решили, не дожидаясь выходных, провести следственные действия.

Суд длился несколько часовФото: Мария ЛЕНЦ

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

ПОДРОСТКУ ГРОЗИТ ДО 10 ЛЕТ

Николай АЛМАЕВ, адвокат

- Принципиальным моментом при вынесении решения было, сколько же ему все-таки лет, 13 или 14, версии разнились (Как стало известно Комсомольской правде - Красноярск из собственных источников, день рождения подростка в январе. Соответственно, 14 лет ему исполнилось). Это принципиальная разница. Уголовная ответственность наступает именно с 14 лет. Если подростку было бы 13, его бы не могли привлечь к уголовной ответственности, максимум использовали бы меры воспитательного характера (отправить в спеучреждение, не более того). Теперь же, если вина будет доказана, он понесет уголовную ответственность. Если статья предусматривает до 20 лет лишения свободы, то для для тех, кто не достиг 16 лет, наказание ограничено десятью годами, но и это очень серьезно. То есть эти два месяца сыграли решающую роль в том, как он может быть наказан. Но окончательное решение все же примет суд.

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14 лет, щуплый, темноволосый... В ученике одной из школ Ленинского района Красноярска (пусть и не самого благополучного) не смогли разглядеть потенциального террориста почти четыре месяца. Только что в управлении ФСБ по краю прошел брифинг, на котором стало известно: кровавую бойню в школе подросток готовил, начиная с января (Подробности).